Mercato Stade Rennais : Accord bouclé pour Zakaria ?

Loïc Désiré veut le crack marocain, Zakaria El Ouahdi au Stade Rennais. Le dirigeant rennais prépare une offre pour le joueur en vue du mercato hivernal.

Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré vise Zakaria El Ouahdi

Le directeur sportif du Stade Rennais, Loïc Désiré veut frapper un grand coup cet hiver. Selon Tiki Taka Maroc, le club breton suit de très près Zakaria El Ouahdi, latéral droit explosif du KRC Genk. L’international marocain, déjà convoité par Wolfsburg, figure désormais parmi les priorités de Rennes.

Les pensionnaires du Roazhon Park voulaient recruter le joueur lors du dernier mercato estival, mais le deal n’était pas scellé avant la fermeture du marché des transferts. Ils veulent donc revenir à la charge cet hiver. El Ouahdi impressionne en Jupiler Pro League. Cette saison, il a déjà trouvé le chemin des filets 4 fois et a délivré une offrande en 9 matches du championnat belge.

Ses belles statistiques attisent les convoitises et Genk veut en profiter pour toucher le jackpot. Le club belge se montre prêt à négocier, mais pas en dessous de 12 millions d’euros. D’après Transfermarkt, la valeur du joueur atteint déjà 15 M€.

