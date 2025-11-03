Mercato Stade Rennais : Une offre XXL tombe pour Kader Meïté

Du beau monde tourne déjà autour de Kader Meïté, nouvelle sensation du Stade Rennais. Un géant italien se positionne pour le recruter lors du prochain mercato hivernal.

Mercato Stade Rennais : la Juventus vise Kader Meïté

Le jeune crack du Stade Rennais, Kader Meïté attise les convoitises depuis le début de la saison. Ses solides performances suscitent l’intérêt d’un géant italien : la Juventus Turin. Sous les ordres d’Habib Beye, Meïté explose. Il est devenu une gâchette offensive redoutable pour les équipes adverses.

Selon TMW, le club bianconero suit de près la progression du jeune international Espoirs français (2 sélections). En cas de départ de Dusan Vlahovic cet hiver, Meïté pourrait devenir une cible prioritaire. Et la Juventus Turin n’est pas le seul prétendant. Des clubs de Premier League flairent aussi le coup.

À voir

OM : De Zerbi dépité après une rechute inquiétante

Lire aussi : Stade Rennais : Habib Beye règle ses comptes après Strasbourg

Brillant face à Strasbourg ce week-end, décisif (deux buts et deux passes en dix matchs de Ligue 1), le natif de Créteil confirme les promesses placées en lui. Rennes ne le lâchera toutefois pas facilement. Pour s’offrir la pépite bretonne, il faudra au moins 40 millions d’euros. Cette somme pourrait encore grimper à cause de la rude concurrence. Selon Tranfsretmarkt, sa valeur est estimée à 8 millions d’euros.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Mercato : l’OM vise un buteur du Stade Rennais !

Stade Rennais : Habib Beye tranche deux dossiers chauds !

À voir

ASSE : Horneland tranche sur le mercato d’hiver !

Stade Rennais : Habib Beye obtient deux soutiens de poids !