ASSE : Horneland dévoile l’objectif en coupe de France

Pour son entrée en lice en coupe de France, l’ASSE affrontera l’AS Quetigny. Avant le déplacement des Verts à Dijon, Eirik Horneland a dévoilé l’objectif du club.

L’ASSE décimée et privée de ses supporters contre Quetigny

L’ASSE démarre la coupe de France au 7e tour des éliminatoires. Elle affronte l’AS Quetigny, un club évoluant en division ‘’Régional 2’’. La rencontre est prévue ce samedi (20h30) au stade Gaston-Gérard à Dijon, mais les supporters stéphanois y sont interdits par un arrêté des autorités préfectorales de la Côte-d’Or.

L’AS Saint-Etienne est privé de neuf internationaux pour ce match programmé en pleine trêve internationale. Eirik Horneland compte également des blessés et des joueurs incertains dans son effectif. De ce fait, il a décidé de solliciter de jeunes joueurs de l’équipe réserve du club, dont Paul Eymard et Kevin Pedro.

Coupe de France : Saint-Etienne veut aller le plus loin possible

Malgré cela, l’objectif de l’ASSE reste la même, à savoir aller le plus loin possible dans la compétition. « L’objectif ? Gagner ce samedi, déjà », a-t-il indiqué en conférence de presse d’avant-match.

« La coupe, c’est une compétition où l’on regarde toujours vers l’avant. On espère évidemment aller le plus loin possible dans cette compétition, même si le tirage au sort joue un rôle. C’est une compétition qui doit aussi nous aider à construire notre saison », a commenté ensuite le technicien norvégien.

Pour rappel, l’AS Saint-Etienne avait été éliminé par l’Olympique de Marseille dès son entrée en lice, la saison dernière, en 32e de finale.

