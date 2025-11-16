Mercato ASSE : Révélation explosive du père de Lucas Stassin

Le père de Lucas Stassin s’est exprimé au micro du journaliste Sacha Tavolieri. L’occasion pour lui de revenir sur l’été agité de l’attaquant de l’ASSE lors du dernier mercato. Explications.

Mercato ASSE : « Cet été, c’était la folie », rapporte le père de Lucas Stassin

En effet, dans une interview accordée à Sacha Tavolieri, Stéphane Stassin est revenu sur l’été dernier et sur les nombreuses sollicitations qu’il a reçues lui-même pour son fils Lucas Stassin. « Cet été, c’était la folie. Il faut savoir que Lucas avait un agent, mais tous les jours des agents de tous les pays m’appelaient », révèle l’ancien joueur d’Anderlecht.

Pour autant, le père de l’avant-centre de l’ASSE ne s’occupe pas de la carrière de son fils. Plusieurs agents l’ont donc contacté pour défendre les intérêts de l’international espoir belge. « Si on veut, tous les trois jours, on change d’agent parce qu’ils arrivent tous, à un moment donné, à nous faire tourner la tête », assure Stassin père avant de donner un exemple d’une approche concrète qu’il a reçu.

« Écoute, moi je connais tel directeur sportif et il veut Lucas, alors que j’avais déjà parlé via son agent et qui m’avait dit : ‘J’ai parlé à tel directeur sportif, Lucas est sur la liste, mais ce n’est pas la priorité, ils cherchent un autre profil’ », explique-t-il. Concernant l’avenir du numéro 9 de l’AS Saint-Etienne, Stéphane Stassin assure que son fils a été trompé par la direction du club.

« La saison suivante, le club voulait jouer l’Europe »

Avec 12 buts et 5 passes décisives pour sa première saison en Ligue 1 avec l’ASSE, Lucas Stassin a été très sollicité lors du dernier mercato estival. L’ancien joueur de Westerlo a notamment été fortement ciblé par le Paris FC et le Stade Rennais en Ligue 1, mais également des clubs étrangers. Ne souhaitant pas suivre les Verts en Ligue 2, Stassin a souhaité partir pour jouer l’Europe comme Kilmer Sports Ventures et Ivan Gazidi lui avaient promis.

« Le plan des nouveaux investisseurs était clair, ils venaient de monter, ils voulaient se stabiliser la saison dernière. Ils avaient perdu les quatre premiers matchs de la saison, et ils avaient dit ‘si ça se passe mal’ on ajustera en hiver. Mais sur la saison suivante, il voulaient jouer l’Europe, et la troisième année, viser le haut du tableau. Quand Lucas voit ça, il se dit ‘c’est magnifique, j’aurai le temps de grandir, et dans deux, trois ans, je jouerai une coupe d’Europe’. En même temps, ils sont sincères et prêts à faire un effort avec nous », a révélé Stéphane Stassin.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Lucas Stassin pourrait finalement quitter les rangs de l’ASSE dès cet hiver. Le Paris FC, le Stade Rennais et plusieurs grands clubs européens seraient toujours disposés à le récupérer.