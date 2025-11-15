ASSE : Le clan Stassin balance une révélation sur lui !

L’arrivée de Lucas Stassin à l’ASSE n’a décidément rien d’un simple transfert. Entre attentes démesurées, pression populaire et avenir incertain, le clan du jeune Belge sort enfin du silence. Et les révélations sont aussi franches que savoureuses.

ASSE : Lucas Stassin, une arrivée sous pression à Saint-Etienne

À l’été 2024, l’ASSE met 10 M€ sur la table pour attirer Lucas Stassin, en égalant son transfert le plus cher de l’histoire. Une somme qui n’est pas passée inaperçue, surtout pas auprès des supporters stéphanois. Le père du joueur, Stéphane Stassin, confie : “Lucas arrive avec cette étiquette du transfert le plus cher de l’histoire. Ils ont des supporters incroyables à Saint-Étienne (…) Il y a énormément d’engouement avec la venue de Lucas », a-t-il confié dans une interview à Sacha Tavolieri.

« Eux, les supporters, ils pensent que Messi arrive à Saint-Étienne parce que c’est le plus gros transfert de l’histoire du club”, a-t-il ajouté. Un aveu sincère, presque amusé, mais aussi révélateur de l’atmosphère très particulière qui entoure l’avant-centre. À seulement 20 ans, Stassin doit composer avec un public passionné, parfois excessif. Et son père le reconnaît sans détour : “Lucas, il a du potentiel et une marge de progression mais il est loin d’être le phénomène.”

🟢🇫🇷 « Après le transfert de Lucas à l’ASSE, les supporters… ils pensent que Messi arrive à Saint-Etienne hein! »



🇧🇪 Stéphane, son père, nous décrit l’arrivée de Lucas Stassin chez les Verts.



⌚️ RDV dimanche à 10:30! 🕥



🔗⤵️#RSCA #ProjetMbappe #DiablesRouges pic.twitter.com/w8NpJVilHZ — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) November 14, 2025

Un crack sous surveillance : entre ambitions et réalité

Après une première saison réussie individuellement (12 buts en Ligue 1) malgré la relégation, Stassin porte désormais les espoirs d’un club en reconstruction. Mais tout n’a pas été simple. Stéphane Stassin raconte : “La pression ? Oui, quand je suis arrivé là directement. C’est normal (…) Il y a une énorme attente par rapport à Lucas. Les supporters attendent que Lucas mette un doublé dès le samedi.”

Malgré cela, le jeune attaquant a répondu présent : 16 buts en 42 matchs toutes compétitions confondues. À tel point que son avenir s’inscrit de plus en plus loin du Forez. Retenu l’été dernier, il figure sur les tablettes du Paris FC, prêt à intégrer Jean-Philippe Krasso dans la transaction. Le timing d’un départ reste flou. Peut-être en janvier, plus sûrement à l’été 2026. Mais une chose est sûre : l’ASSE espère toucher le jackpot.

