Bombe à l’ASSE : Horneland acte le départ de Lucas Stassin !

Visiblement lassé de la situation autour de ces deux attaquants, Eirik Horneland, l’entraîneur de l’ASSE, a déclaré pour la première fois que Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili pourraient partir dès cet hiver.

Mercato ASSE : Horneland ouvre la porte pour Stassin et Davitashvili

L’avenir de Lucas Stassin à l’AS Saint-Étienne semble de plus en plus incertain à l’approche du mercato hivernal. Le jeune attaquant belge de 20 ans, qui avait été au cœur de nombreuses spéculations lors du dernier mercato estival, pourrait finalement quitter les Verts dans les prochaines semaines.

Après avoir fermement résisté aux offres l’été dernier, la direction de l’ASSE adopte désormais une position plus flexible concernant son crack offensif. Cette évolution s’explique notamment par la situation sportive délicate que traverse le joueur, qui peine à retrouver sa place de titulaire dans l’équipe d’Eirik Horneland.

Les performances de Stassin cette saison, avec quatre buts et trois passes décisives en douze apparitions de Ligue 2, n’ont pas suffi à convaincre totalement son entraîneur de lui maintenir une place de titulaire indiscutable. En effet, en conférence de presse après la victoire des Verts face à l’ES Troyes AC, samedi soir, Eirik Horneland a pour la première fois ouvert la porte au Belge et au Géorgien, tous deux désireux de quitter le Forez depuis la relégation en Ligue 2.

« On verra en fonction de l’évolution de leurs blessures, mais c’est sûr que l’on reverra ce trio Boakye-Duffus-Cardona qui a bien fonctionné ce soir. Lucas et Zuriko sont avec nous et on compte sur eux. Mais il y a de quoi faire offensivement s’ils décident de partir », a déclaré le coach norvégien.

Lucas Stassin entre la Premier League et le Paris FC

La position de Lucas Stassin dans la hiérarchie offensive de l’ASSE s’est considérablement dégradée ces dernières semaines. Le natif de Braine-le-Comte n’a plus été titularisé depuis deux journées consécutives, se voyant devancé par Joshua Duffus, la recrue anglo-jamaïcaine qui a su séduire le staff technique.

Cette mise à l’écart progressive illustre les difficultés d’adaptation que rencontre le jeune international belge dans un championnat de Ligue 2 particulièrement exigeant physiquement. Malgré ses qualités techniques indéniables et sa capacité à faire la différence dans les surfaces, Stassin semble traverser une période de doute qui interroge sur sa capacité à s’imposer durablement dans l’effectif stéphanois.

Selon les informations livrées par Média Foot, l’AS Saint-Étienne serait prête à libérer son attaquant contre une offre de 30 millions d’euros lors du prochain marché des transferts de janvier. Cette baisse significative des exigences financières témoigne d’un changement de stratégie de la part des dirigeants ligériens, qui semblent avoir pris conscience que maintenir un joueur en difficulté pourrait s’avérer contre-productif.

Cette nouvelle donne pourrait relancer les négociations avec les clubs intéressés et faciliter un transfert qui semblait impossible il y a quelques mois encore. Parallèlement, West Ham United continue également de surveiller la situation du joueur, le club londonien étant toujours à la recherche de renforts offensifs pour la seconde partie de saison.

Cet intérêt maintient une pression constante sur l'ASSE, qui sait qu'elle devra prendre une décision définitive concernant l'avenir de son attaquant dans les semaines à venir. Parallèlement, West Ham United continue également de surveiller la situation du joueur, le club londonien étant toujours à la recherche de renforts offensifs pour la seconde partie de saison. Surtout qu'en France, le Paris FC serait aussi prêt à sortir le chéquier pour voir Lucas Stassin intégrer le groupe de Stéphane Gilli en Ligue 1 dès cet hiver.