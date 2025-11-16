Ligue 1 : Une star de l’OM prend la place de Florian Thauvin

Florian Thauvin n’est plus le meilleur joueur de Ligue 1. L’attaquant du RC Lens est désormais remplacé par une star de l’OM depuis ce dimanche après-midi. Explications.

OM : Mason Greenwood élu meilleur joueur de Ligue 1

Le mois passé, Florian Thauvin a été récompensé pour son retour gagnant en France en devenant le meilleur joueur de Ligue 1 en septembre. Aujourd’hui, c’est au tour de Mason Greenwood d’être récompensé. L’attaquant anglais, arrivé sur la Canebière à l’été 2024, a littéralement enflammé la scène française au cours des quatre rencontres disputées en octobre.

Cinq buts inscrits, dont un quadruplé historique face au Havre AC, performance inédite pour un joueur de l’OM au XXIᵉ siècle. Avec son aisance technique, sa qualité de finition et son sens du spectacle, le protégé de Roberto de Zerbi a porté l’OM vers l’avant tout en séduisant les observateurs comme les supporters.

Et le mois d’Octobre a été particulièrement prolifique pour l’ancien de Manchester United. Nommé parmi les trois prétendants au titre de meilleur joueur du mois d’octobre de Ligue 1, l’ailier de 24 ans remporte le trophée UNFP, remplaçant ainsi Florian Thauvin, lauréat du mois dernier.

« Mason’s Things ! Auteur d’un incroyable quadruplé face au Havre, Mason Greenwood décroche le Trophée UNFP du Joueur du Mois d’octobre ! Félicitations Mason ! », écrit l’instance française sur son site officiel. Face au numéro 10 de l’Olympique de Marseille, la concurrence n’était pourtant pas anodine.

Sofiane Diop affichait un bilan impressionnant de cinq buts et une passe décisive, menant un OGC Nice ambitieux. Joaquin Panichelli, révélation strasbourgeoise, culminait lui aussi à six réalisations, dont un triplé retentissant. Mais avec 38% des votes, Greenwood devance Joaquin Panichelli (32%) et Sofiane Diop de Nice (30%).