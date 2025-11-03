OM : Mason Greenwood puni ? L’annonce choc en direct

La surprise fut totale à l’Abbé-Deschamps. Mason Greenwood, auteur d’un début de saison tonitruant, n’a pourtant pas disputé la moindre minute lors de la victoire de l’OM à Auxerre (1-0). Une mise à l’écart inattendue qui a enflammé les plateaux télé, où Souleymane Diawara n’a pas mâché ses mots.

OM : Greenwood sur le banc à Auxerre, un choix qui interroge

Qu’il soit ménagé, sanctionné ou simplement reposé, le mystère plane autour de l’absence de Mason Greenwood samedi soir. Depuis son arrivée à l’OM, l’ancien joueur de Manchester United n’avait jamais manqué un match entier, en étant laissé au banc de touche sans être blessé. Roberto De Zerbi, fidèle à sa logique de rotation, a cette fois choisi de s’en passer. Un choix qui n’a pas manqué de faire parler.

Certains observateurs y ont vu une sanction déguisée, notamment liée à son manque d’implication défensive, souvent reproché par le staff. Mais pour Souleymane Diawara, ancien défenseur olympien et consultant sur Ligue 1+, le débat n’a pas lieu d’être. « Quand ils l’ont recruté, ils savaient qu’il ne savait pas défendre », a-t-il lancé, visiblement agacé.

Souleymane Diawara prend la défense de Greenwood

Toujours aussi franc, Diawara a poursuivi sur un ton tranchant, presque protecteur envers l’attaquant anglais. « Je m’en fous qu’il défende. Dès l’instant qu’il est là, marque des buts et fait des passes décisives, reste là-bas ! Parce que si tu fais 30 mètres pour défendre et qu’il faut repartir pour en refaire 30, tu n’auras plus la lucidité pour marquer », a-t-il martelé.

Et de conclure, avec cette verve qui le caractérise : « On le sait qu’il ne défend pas, ça ne date pas d’aujourd’hui ! Laissez-le faire ce qu’il sait faire ». Alors, simple choix tactique ou véritable recadrage ? En attendant la prochaine composition de De Zerbi, une chose est sûre : Greenwood reste au cœur du jeu… même depuis le banc.

