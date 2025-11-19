Mercato : L’AS Monaco prête à une folie en attaque cet hiver

Alors que Sébastien Pocognoli écarte de plus en plus Ansu Fati depuis son arrivée sur le banc, les dirigeants de l’AS Monaco pourraient réaliser une grosse dépense lors du prochain mercato hivernal pour recruter un attaquant. Explications.

Mercato : L’AS Monaco tente un indésirable de Man United

Depuis un peu plus de cinq mois, Ansu Fati a posé ses valises sur le Rocher. Après des débuts intéressants, l’international espagnol stagne et inquiète le FC Barcelone, qui souhaite toujours le vendre. Malade, le joueur de 22 ans n’était pas dans le groupe de l’AS Monaco pour affronter Bodo/Glimt en Ligue des Champions le 4 novembre.

Moins utilisé et influent, Ansu Fati pose désormais question. La direction sportive monégasque pourrait donc se lancer dans le recrutement d’un attaquant supplémentaire. D’après les informations révélées par Ekrem Konur, une piste aurait été activée du côté de l’Angleterre. En effet, l’Insider turc assure que l’ASM s’est positionnée pour recruter Joshua Zirkzee cet hiver.

En totale perdition à Manchester United, l’international néerlandais pourrait se convaincre par l’idée d’un temps de jeu conséquent dans un autre club durant la seconde partie de saison. Et l’AS Monaco aimerait être cette destination de rêve pour l’ancien avant-centre de Bologne. Mais il faudra mettre la main à la poche.

Manchester United réclame 35M€ pour Zirkzee

Sous contrat jusqu’en juin 2029, Joshua Zirkzee souhaiterait changer d’air cet hiver pour avoir des chances de disputer la prochaine Coupe du Monde. Dans l’éventualité d’un départ prématuré d’Ansu Fati, le club de la Principauté pourrait tenter une offre sous forme de prêt pour le buteur des Red Devils.

Mais le natif de Schiedam intéresserait aussi le RB Leipzig, le FC Séville, l’AS Roma, le Milan AC, West Ham ou encore le Bétis Séville. Le board de Manchester United privilégierait donc un transfert sec et attendrait au moins 35 millions d’euros pour laisser partir Joshua Zirkzee dès cet hiver. Thiago Scuro, le directeur général de l’AS Monaco, sait donc ce qui lui reste à faire.

