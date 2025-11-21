Mercato ASSE : Lucas Stassin, la terrible annonce tombe !

L’ASSE affrontera l’AS Nancy sans son jeune attaquant Lucas Stassin. Mais l’absence du prodige belge se transforme en source de conflit suite aux récentes déclarations de son entourage.

Mercato : Lucas Stassin retenu à l’ASSE contre son gré

Deux semaines après son succès contre Troyes (3-2), l’AS Saint-Etienne retrouve le Chaudron. Les Stéphanois tenteront de battre ce samedi l’AS Nancy. Ils devront le faire sans leur principale arme offensive. Lucas Stassin est forfait. « Il est touché au mollet après son rendez-vous international », a confirmé Eirik Horneland.

L’attaquant belge de 20 ans devrait manquer plusieurs semaines de compétition. De plus, il n’est plus certain de passer l’hiver à l’ASSE. La raison ? Lucas Stassin a des envies de départ tenaces. Il souhaitait déjà quitter le club du Forez lors du dernier mercato d’été, sans succès.

La direction de l’ASSE avait refusé plusieurs propositions pour son transfert. Elle souhaite s’appuyer sur sa pépite en vue d’une remontée en Ligue 1. Sauf que le natif de Braine-le-Comte a d’autres plans en tête. Il brûle de rejoindre un club plus huppé. Son père a fait une grande annonce dans ce sens.

Son père fustige les installations de l’AS Saint-Etienne

Stéphane Stassin a vivement critiqué l’infrastructure de l’ASSE, la qualifiant de « vétuste » et inapproprié. « Ils n’ont pas les machines dernier cri. Ils n’ont pas de piscine alors qu’avec ce genre de blessure, la piscine c’est le premier truc à avoir pour commencer à travailler », a-t-il déploré dans l’émission En Off. Ces propos passent mal auprès de nombreux supporters et observateurs de l’ASSE.

Journaliste pour RMC, Béranger Tournier a déploré l’impact négatif de l’entourage sur la carrière du jeune joueur. Il estime que l’atmosphère autour de Lucas Stassin risque sérieusement de se dégrader. Ces déclarations sont même interprétées comme un moyen d’orchestrer son départ prématuré de l’ASSE. Pour le moment, la direction des Verts compte toujours sur son crack dont le contrat expire en juin 2028.

