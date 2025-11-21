ASSE en alerte : Le remplaçant de Lucas Stassin trouvé !

L’absence de Lucas Stassin contraint l’ASSE à modifier ses plans en attaque. Et l’entraîneur Eirik Horneland a déjà une solution en tête pour le remplacer.

ASSE : Augustine Boakye pour remplacer Lucas Stassin contre Nancy

L’AS Saint-Etienne tentera de battre l’AS Nancy ce samedi à domicile. Mais le club stéphanois fait face à un sérieux problème en attaque. Lucas Stassin et Joshua Duffus sont encore l’infirmerie. Ces absences obligent Eirik Horneland à revoir ses plans offensifs, comme il l’avait déjà fait en Coupe de France la semaine passée.

Pour remplacer Lucas Stassin en pointe, deux options s’offrent à lui. La première est bien sûr le repositionnement d’Augustine Boakye au poste de numéro 9. Eirik Horneland n’a pas exclu cette possibilité en conférence de presse. L’entraîneur de l’ASSE assure que son ailier droit ghanéen est « en forme ces derniers temps » et « adroit devant le but ».

Cela fait d’Augustine Boakye le favori pour évoluer en pointe face à Nancy. Il avait déjà occupé ce poste face à Laval (3-3) en début de saison. Il avait inscrit 1 et délivré 1 passe décisive lors de ce match. Le patron du banc de l’ASSE a pleinement confiance en lui.

Le jeune Djylian N’Guessan, une alternative crédible

La seconde option concerne Djylian N’Guessan. L’avant-centre de 17 ans pourrait profiter des absences en attaque pour se faire une place. Il est pressenti pour disputer son premier match de Ligue 2 de la saison. Il devrait cependant débuter sur le banc de touche avant d’entrer en jeu.

Eirik Horneland l’a confirmé, expliquant que le jeune joueur n’est pas encore « totalement dans le rythme » depuis son retour de la Coupe du monde U20. Le Bleuet devra patienter avant de prétendre à une place de titulaire à l’ASSE.

L’ASSE sans ses deux avant-centres contre l’AS Nancy

ASSE – AS Nancy : Correa sort son plan contre Saint-Etienne

ASSE : Les consignes fermes de Horneland contre Nancy