Mercato PSG : Le poignant aveu de Donnarumma sur son départ

Quelques mois après son transfert surprise à Manchester City, Gianluigi Donnarumma est revenu sur son départ du PSG. Le gardien de but italien n’a pas compris la décision des dirigeants du club de la capitale.

Mercato : Gianluigi Donnarumma « déçu » par le PSG

Un peu plus de quatre mois après avoir rejoint les rangs de Manchester City contre un chèque de 30 millions d’euros, Gianluigi Donnarumma ravive le dossier de son départ avec de nouvelles critiques qui interrogent sur la gestion parisienne et ses regrets éventuels.

Interrogé par Sky Italia, l’international italien a avoué avoir « été déçu » par la manière dont la direction du Paris SG a géré les discussions autour de sa prolongation. Selon le nouveau protégé de Pep Guardiola, les derniers mois à Paris ont marqué une rupture nette. « J’ai donné beaucoup, mais la fin a été complètement différente », regrette Donnarumma, confirmant que son départ à Manchester City a été vécu comme une forme d’injustice.

« J’étais déçu, car je m’étais adapté, j’avais été particulièrement attentif. Mais les derniers mois ont été complètement différents. Cela m’a déçu. Je n’arriverai jamais à l’expliquer, mais il faut l’accepter. J’ai été déçu par la façon dont ils ont géré la situation. C’est dommage, mais il faut aller de l’avant », a expliqué le meilleur gardien de but au monde. L’ancien portier de l’AC Milan ne garde aucune rancune et insiste notamment sur sa gratitude envers les supporters.

Donnarumma : « Je remercierai toujours le PSG »

Arrivé librement à l’été 2021, Gianluigi Donnarumma a grandement participé au sacre historique du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Malgré la fin contrastée de son aventure dans la capitale, le dernier rempart de 26 ans est reconnaissant envers les supporters parisiens pour leur soutien durant les quatre années passées à Paris.

« Je remercierai toujours le PSG pour ce qu’il m’a apporté, pour ce que je lui ai apporté, c’était fantastique. Je remercie toujours les supporters. Je reviendrai toujours à Paris, ils m’ont offert une deuxième maison, une partie essentielle de ma vie. Je suis heureux de ce que j’ai accompli, de ce que mes coéquipiers et les supporters m’ont apporté. Je leur serai toujours reconnaissant », a indiqué le numéro 25 de Manchester City.