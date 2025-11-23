Mercato OM : Chelsea vise une grosse signature à Marseille !

En vue du prochain mercato estival, Chelsea serait très intéressé par la révélation de l’OM. Le club londonien pourrait convaincre l’Olympique de Marseille avec un gros chèque. Explications.

Mercato OM : Chelsea fonce sur la révélation de l’OM

Malgré la concurrence de Pierre Emerick-Aubameyang et Mason Greenwood, l’international français U20, Robinio Vaz a su se faire une place au sein de l’effectif de Roberto De Zerbi. L’avant-centre de 18 ans a su profiter de l’absence d’Amine Gouiri, blessé à l’épaule, pour intégrer la rotation mise en place par l’entraîneur italien de l’OM.

Auteur de 4 buts et 2 passes décisives en 14 matchs toutes compétitions, Robinio Vaz affiche un niveau et une détermination affichée. De quoi attiser les convoitises à travers toute l’Europe, où son profil est très apprécié. D’après les informations de Transferfeed, le natif de Mantes-la-Jolie serait dans le viseur de Chelsea.

En effet, selon les informations du site Africa Foot, les dirigeants surveilleraient la situation de la pépite de l’Olympique de Marseille et pourraient chercher à la recruter dans les mois à venir. Les pensionnaires de Stamford Bridge auraient même déjà établi un premier contact avec les représentants du joueur et maintiendrait également des contacts avec la direction de l’OM.

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Robinio Vaz est évalué à 4 millions d’euros sur Transfermarkt, mais des offres de à hauteur de 20 millions d’euros pourraient arriver sur le bureau de Medhi Benatia l’été prochain. Et un départ n’est pas à exclure selon Raphaël Scherrer.

L’OM prêt à laisser partir Robinio Vaz ?

Présent dans l’After Marseille de RMC samedi soir, Raphaël Scherrer s’est exprimé sur l’avenir de Robinio Vaz à l’Olympique de Marseille. À l’origine de son arrivée à Sochaux, avant son départ pour Marseille, le dirigeant français n’a pas été très confiant concernant la suite de son aventure sur les bords de la Canebière.

« Je pense sincèrement qu’ils espèrent en faire leur futur attaquant numéro un », a commencé Scherrer avant d’être moins optimiste. « Après, si demain un club amène une offre, peut-être que l’OM ne pourra pas la refuser », a-t-il ajouté.

Du côté des dirigeants marseillais, Pablo Longoria et Medhi Benatia espèrent évidemment conserver Robinio Vaz de longues années. Mais si Chelsea et la Premier League venaient à se positionner pour le recruter, la donne pourrait changer dans les mois à venir.

