PSG Mercato : Dernière offre annoncée pour Ibrahima Konaté

Le PSG ne lâche toujours pas Ibrahima Konaté en fin de contrat avec Liverpool. Les Reds a alors ont transmis une dernière offre au défenseur français en vue de le garder.

Mercato PSG : Liverpool renchérit, Ibrahima Konaté devra trancher

Le Paris Saint-Germain s’active pour renforcer sa défense centrale. Et pour ce faire, deux tauliser de l’équipe de France sont visés. Il est question de Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté.

Ces deux défenseurs centraux arrivent en fin de contrat avec leurs clubs respectifs : Bayern Munich et Liverpool. Recruter ses deux cadres gratuitement représente une aubaine rare que la direction du PSG ne compte pas laisser filer. Et concernant Ibrahima Konaté, le dénouement est proche.

Le journaliste Sacha Tavolieri le confirme, les dirigeants de Liverpool ont transmis une dernière offre de prolongation au défenseur tricolore. Les Reds estiment cette proposition est très généreuse. S’il l’accepte, le joueur de 26 ans figurera parmi les plus gros salaires du vestiaire. Il s’agit donc de l’ultime tentative pour conserver Ibrahima Konaté.

Un verdict imminent !

Dans le cas contraire, le natif de Paris quittera librement Liverpool à la fin de la saison. Et ses prétendants sont de plus en nombreux. En plus du PSG, le Real Madrid est aussi à ses trousses. Les Merengues cherchant à le convaincre de poser ses valises en Liga. Tandis que Liverpool met désormais la pression sur son joueur pour qu’il tranche rapidement.

Ibrahima Konaté souhaite lui-même clarifier sa situation sans tarder. « Je pourrai très bientôt annoncer ce que je vais faire », avait-il déclaré en mage de France-Azerbaïdjan (3-1). La bataille pour se signature promet d’être intense entre les cadors européens.

