Ligue 1 : Joao Neves et le PSG refont le coup face à l’OL

Le PSG a encore frappé dans le money-time face à l’OL. Grâce à une tête rageuse de Joao Neves dans les derniers instants, les hommes de Luis Enrique s’imposent 3-2 sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais et reprennent la tête de la Ligue 1.

OL – PSG : Un choc sous tension, malgré les blessés

Les deux équipes arrivaient avec une infirmerie pleine à craquer. L’OL, privé de ses références offensives, était obligé d’improviser : Rachid Ghezzal titularisé en faux neuf, Kluivert exilé sur un côté, et Tessmann dans le cœur du jeu. En face, Luis Enrique innovait également, en lançant Kang-In Lee, Senny Mayulu et Kvaratskhelia pour dynamiter les transitions parisiennes.

Lire aussi : OL – PSG : Le plan d’Enrique pour étouffer Lyon

À voir

Mercato PSG : Rafael Leão au Paris SG ? C’est dossier bouclé

Malgré les absents, le duel démarrait à un rythme infernal. Le PSG maîtrisait le ballon, Lyon répondait avec agressivité et verticalité. Une ouverture lumineuse de Vitinha envoyait Zaïre-Emery conclure sous la barre (0-1, 26e), avant que Moreira ne profite d’une merveille de Niakhaté pour égaliser dans la foulée (1-1, 30e). Un quart d’heure haletant, digne des plus belles affiches européennes.

Le chef-d’œuvre de Maitland-Niles… puis l’estocade Neves

Le Paris Saint-Germain reprenait l’avantage presque immédiatement grâce à un pressing haut conclu par Kvaratskhelia (1-2, 33e). L’Olympique Lyonnais n’abandonnait pas, poussait et trouvait même le poteau par Tagliafico. La seconde période repartait sur les mêmes bases : intensité maximale. Puis, le moment de grâce. Maitland-Niles, lancé dans le dos de la défense, déposait un lob de 25 mètres dans le petit filet (2-2, 51e). Le stade chavirait.

Mais jouer avec le feu contre le champion d’Europe finit souvent par brûler. Réduit à dix après l’expulsion de Tagliafico (90e+4), Lyon craquait dans la dernière seconde. Corner, centre de Vitinha, coup de casque parfait de Joao Neves (2-3, 90e+5) et le club de la capitale l’emporte et reprend son trône. Lyon peut s’en vouloir.

Lire aussi sur le PSG et l’OL :

Mercato PSG : Rafael Leão au Paris SG ? C’est dossier bouclé

Mercato OL: Le Barça débarque avec fracas pour Malick Fofana

À voir

OM : Annonce officielle pour Nayef Aguerd !

Mercato PSG : Rafael Leão au Paris SG ? C’est dossier bouclé