OM–Newcastle : Un choix de l’UEFA crée déjà la polémique !

L’UEFA a désigné l’arbitre du choc OM-Newcastle. C’est Maurizio Mariani qui sera au sifflet. Ce choix divise déjà les supporters de l’Olympique de Marseille.

OM–Newcastle : Maurizio Mariani dirigera le choc !

L’Olympique de Marseille est en mauvaise posture en Ligue des champions. Les hommes de Roberto De Zerbi ont concédé trois défaites en quatre rencontres de C1 cette saison. Ils devront s’imposer mardi face à Newcastle United en vue d’une possible qualification. Tout autre résultat leur coutera très cher.

Cette mission promet d’être très difficile ! Surtout que les Magpies ont fait le plein de confiance en battant Manchester City (2-1) ce week-end. L’enjeu du match OM-Newcastle est donc immense. Mais les débats ont déjà commencé autour du choix de l’arbitre.

L’UEFA a désigné Maurizio Mariani pour diriger ce choc au Vélodrome. Il sera entouré d’une équipe italienne, comprenant Daniele Bindoni et Alberto Tegoni. Marco Di Bello et Aleandro Di Paolo seront à la VAR. Ce choix ne fait pas l’unanimité parmi les supporters marseillais.

Un arbitre mal-aimé à l’Olympique de Marseille

La raison ? Maurizio Mariani a été au cœur de vives controverses. Il était déjà au sifflet du PSG-Bayern (1-2), une rencontre marquée l’exclusion de Luis Diaz. L’arbitre de 41 ans avait aussi officié lors d’un nul (3-3) entre l’OM et l’Ajax Amsterdam en Ligue Europa en septembre 2023. Son arbitrage a récemment été contesté lors d’un affrontement entre l’Inter Milan et Naples.

Les craintes des Marseillais sont donc vives. Maurizio Mariani va diriger son troisième match de Ligue des Champions de la saison. Et l’OM espère que son arbitrage sera à la hauteur de l’importance de ce choc.

