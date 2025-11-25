INFO Mercato : L’AS Monaco tente un coup magistral à l’OM !

Courtisé par l’Espérance de Tunis, un jeune défenseur de l’OM serait également sur les tablettes des dirigeants de l’AS Monaco. Explications.

Mercato : L’AS Monaco suit un latéral gauche de l’OM

Deuxième de Ligue 1 à seulement deux points du Paris Saint-Germain, l’OM trace sa route en championnat. Roberto De Zerbi doit pourtant composer avec plusieurs blessures ces dernières semaines, notamment dans le secteur défensif. Face à l’OGC Nice vendredi, Nayef Aguerd, Amir Murillo et Facundo Medina manquaient par exemple à l’appel.

Malgré cette hécatombe, l’entraîneur marseillais n’a pas daigné faire appel à Anis Doubal. Le latéral gauche tunisien de 19 ans doit se contenter de jouer avec la réserve en National 3 depuis le début de la saison et rien ne semble indiquer que sa situation va évoluer alors que son contrat expire en juin prochain. La situation contractuelle du natif de Vitrolles a d’ailleurs retenu l’attention de l’Espérance de Tunis.

Mais le club tunisien n’est pas le seul à s’intéresser de près au jeune défenseur de l’Olympique de Marseille. En effet, selon les informations du compte Insider Belo1899OM, bien renseigné sur le centre de formation phocéen sur Twitter, l’AS Monaco serait également sur les rangs pour récupérer le jeune homme.

« Après l’intérêt manifesté par plusieurs clubs africains dont trois ont formulé des offres concrètes pour Anis Doubal, c’est désormais au tour de l’AS Monaco de s’intéresser à l’arrière gauche de l’Olympique de Marseille », assure le portail spécialisé, qui ajoute : « libre dans 6 mois, il me semble, c’est pour cela que le club à juste titre et le joueur souhaitent trouver un terrain d’entente. »

Autrement dit, Pablo Longoria et Medhi Benatia n’auraient pas l’intention de prolonger le jeune arrière gauche et souhaiteraient profiter du mercato hivernal pour le vendre et ainsi récupérer un joli chèque pour son départ.

