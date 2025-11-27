ASSE : Florian Tardieu, l’arme secrète de Horneland

À bientôt 34 ans, Florian Tardieu s’impose comme le métronome incontournable d’une ASSE qui rêve d’un retour en Ligue 1. Entre lucidité, volume de jeu et sens du sacrifice, le milieu stéphanois incarne mieux que quiconque la patte Horneland.

ASSE : Florian Tardieu, le patron silencieux du milieu

Dans une Ligue 2 où chaque duel vaut son pesant de nervosité, Florian Tardieu évolue avec la tranquillité d’un joueur qui a tout vu, tout vécu. Récompensé par le trophée UNFP de joueur du mois d’octobre, le numéro 10 stéphanois nage en pleine confiance. Face à Nancy, il a encore dicté le tempo, en touchant 100 ballons, en grattant cinq récupérations et en signant trois interceptions. Une influence totale, presque clinique, comme s’il pilotait l’entrejeu d’un simple geste de la main.

Et parce qu’un patron ne se dérobe jamais, Florian Tardieu a transformé le penalty obtenu par Joao Ferreira à la 51ᵉ minute. Pas le plus beau match de sa carrière, certes, mais une partition décisive. À 34 ans en avril prochain, il n’a manqué aucune rencontre cette saison, affiche quatre buts et deux passes décisives… et continue de rendre son entraîneur profondément dépendant de son abattage.

Un leader lucide, moteur de l’ambition stéphanoise

Au-delà des statistiques, l’ancien Troyen porte un regard acéré sur les performances de son équipe. Après la victoire contre Nancy, il n’a pas hésité à rappeler les manques : « C’est toujours bien de marquer, mais je retiens la victoire. En première période, on doit se mettre à l’abri. J’ai deux opportunités. Je dois faire mieux. On doit tuer le match… » Un discours franc, sans maquillage, à l’image du personnage.

Car oui, l’ASSE s’est fait peur en laissant Nancy revenir dans la partie. « On n’est jamais à l’abri sur un long ballon », a-t-il soufflé, presque fataliste. Mais Tardieu préfère retenir l’essentiel : « On va retenir les trois points. Maintenant, il faut qu’on continue. » Horneland peut souffler : son arme secrète, c’est ce leader discret qui, chaque semaine, maintient les Verts dans la course à l’ascension.

