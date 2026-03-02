Mercato ASSE : Trois offres XXL tombent pour Kévin Pedro

Le jeune crack de l’ASSE, Kévin Pedro croule déjà sous les offres. Trois prétendants se bousculent pour le recruter lors du prochain mercato estival.

ASSE : Kévin Pedro dans le viseur de trois écuries de Ligue 1

C’est un nouveau visage que l’ASSE montre en Ligue 2 pendant cette seconde partie de la saison. La montée en Ligue 1 est la priorité des Verts. Le nouveau coach Montanier a amené dans le Forez, la motivation qui manquait. Ses hommes broient tout sur leur passage. Après quatre victoires consécutives, ils ont détrôné Troyes et sont leaders du championnat.

Certains hommes forts de ce succès suscitent déjà la convoitise au sein de l’élite française. Il s’agit par exemple de Kévin Pedro. Le latéral droit formé dans le Forez livre de solides performances. Le natif de Carcassonne évoluait avec l’équipe réserve, mais il a su saisir sa chance pour intégrer le groupe professionnel. Ses statistiques sont impressionnantes. En 13 apparitions toutes compétitions confondues, il a déjà trouvé le chemin des filets à une reprise.

Les dirigeants stéphanois avaient blindé son contrat jusqu’en juin 2030. Ce qui place l’ASSE en position de force pour les négociations à venir. Selon les informations de Jeunes Footeux, trois formations de Ligue 1 surveilleraient de très près l’évolution du défenseur. Le Racing Club de Strasbourg, le LOSC et le Stade Rennais craquent pour la pépite.

Pour le moment, on ignore si Saint-Étienne, en pleine course pour la montée, acceptera de se séparer de son joyau. Le club pourrait décider de s’appuyer sur lui pour son probable retour dans l’élite.

