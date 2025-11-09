L’OM annonce sa première recrue de l’hiver, Benatia soulagé

À quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal, l’OM a annoncé l’arrivée d’un renfort de taille au sein de son organigramme. Une arrivée qui va soulager Medhi Benatia, le directeur sportif du club olympien.

Mercato : Federico Balzaretti rejoint l’OM

Comme attendu, l’Olympique de Marseille a officialisé l’arrivée de Federico Balzaretti, qui viendra épauler Medhi Benatia. L’OM a officialisé ce samedi l’arrivée dans ses rangs de Federico Balzaretti. L’ancien international italien vient d’être nommé au poste de Directeur Sportif Adjoint aux côtés de Medhi Benatia.

L’ancien international italien aura pour missions principales « la supervision du recrutement » et « le développement des jeunes talents du club » selon le communiqué officiel de l’Olympique de Marseille. Après avoir occupé des fonctions au sein de la direction sportive à Vicenza puis à l’Udinese depuis l’arrêt de sa carrière de footballeur, Balzaretti avait rejoint l’AS Rome en décembre 2024.

Né à Turin le 6 décembre 1981, Balzaretti a connu une riche carrière de footballeur professionnel. Il a porté les couleurs de plusieurs clubs prestigieux en Italie, dont le Torino, la Juventus, la Fiorentina, Palermo et l’AS Roma. International italien à plusieurs reprises, il a notamment été finaliste de l’Euro 2012 avec la Squadra Azzurra.

À la fin de sa carrière, l’ancien latéral gauche s’est reconverti dans la direction sportive. Il a d’abord intégré le département sportif de l’AS Roma entre 2015 et 2019, avant de poursuivre son parcours à Vicenza puis à l’Udinese, où il a occupé le poste de directeur sportif. En janvier 2025, il avait retrouvé la Roma avant de s’engager aujourd’hui avec l’OM.

Au sein du club marseillais, Federico Balzaretti aura pour mission principale de superviser la cellule de recrutement et de participer à la valorisation des jeunes talents du centre de formation. Le club marseillais a conclu son communiqué en souhaitant la bienvenue à l’ancien international italien et en lui adressant ses vœux de réussite dans ses nouvelles fonctions au sein du projet olympien.

