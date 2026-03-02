ASSE : La Ligue 2 s’incline devant l’effectif XXL des Verts

Avec une victoire éclatante à Pau, l’ASSE confirme sa puissance et sa supériorité sur le championnat. Les investissements massifs de Kilmer Sports Ventures commencent à payer et Philippe Montanier s’impose déjà comme un maître tacticien.

ASSE : Un début tonitruant sous Montanier

Quatre matchs, quatre victoires : voilà le bilan impressionnant de l’AS Saint-Étienne depuis l’arrivée de Philippe Montanier sur le banc. Après avoir battu Montpellier, Guingamp et Laval, les Verts ont écrasé Pau samedi soir (3-0) grâce à un doublé de Lucas Stassin, auteur d’un retour en force qui illustre parfaitement le dynamisme retrouvé de l’équipe. Cette série propulse le club à la première place du classement, en attendant le match de Troyes face à Amiens.

Ligue 2 : L'ASSE enfin de retour à sa place, au sommet

L’attaque stéphanoise ne se contente plus de dominer ; elle fait des étincelles. Montanier a su trouver la bonne formule pour allier solidité défensive et créativité offensive. Le coach, habitué aux clubs ambitieux, a donné à ses joueurs un équilibre qui leur faisait défaut sous Horneland, tout en exploitant au mieux le recrutement estival historique du club.

Un budget XXL qui fait la différence

Thierry Debès, l’entraîneur de Pau, a résumé avec lucidité la situation : “L’ASSE a déboursé 23 M€ au mercato, notre budget est de 7 M€. Les joueurs de grands talents sont chez eux. Il leur faut très peu de choses pour marquer, ils l’ont encore prouvé ce soir.” Cette déclaration souligne un fait simple : Saint-Étienne n’est pas un adversaire ordinaire. Les moyens financiers et les choix de recrutement du club du Forez le placent largement au-dessus de ses concurrents.

ASSE : Pourquoi Montanier maintient sa confiance à Stassin

Les transferts ciblés et l’investissement massif de Kilmer Sports Ventures ont transformé l’ASSE en favori naturel pour la montée. Mais derrière l’argent, c’est le travail de Montanier qui fait la différence. Son équipe affiche désormais de la rigueur défensive, de la fluidité offensive et une confiance retrouvée qui pourrait bien effacer les doutes de la relégation.

Stassin et les Verts, symbole de la renaissance

Le doublé de Lucas Stassin à Pau n’est pas seulement un exploit individuel : il symbolise la nouvelle dynamique des Verts. Le joueur retrouve son rythme après un mercato estival intense et devient un relais essentiel pour Montanier sur le terrain. Le Forez peut désormais compter sur un collectif solide et une profondeur de banc qui font défaut à la majorité des équipes de Ligue 2.

Avec cette entrée en matière exceptionnelle, Philippe Montanier devient le premier coach de l’histoire stéphanoise à remporter ses quatre premiers matchs. Entre stratégie, investissement et talent individuel, l’ASSE montre que sa domination n’est pas un hasard, et que la Ligue 2 pourrait bien devoir s’incliner face à ce mastodonte.

Lire aussi sur l'ASSE :

ASSE : Le message fort des Verts qui vise Troyes !

ASSE : Tardieu se lâche sur Stassin et Duffus

Mercato ASSE : Tardieu répond sèchement à Kilmer Sports