Mercato OM : Entre cette recrue et Marseille, c’est fini !

Arrivé à l’OM lors du dernier mercato d’hiver, avec l’étiquette de prodige anglais, Ethan Nwaneri peine à s’imposer à Marseille. Entre un temps de jeu en chute libre et les interrogations d’Arsenal, l’avenir du jeune milieu offensif semble déjà s’éloigner de la Canebière.

Mercato OM : Nwaneri, un pari marseillais qui ne prend pas

Au moment où l’OM a décidé d’accueillir Ethan Nwaneri au cours du dernier mercato hivernal, l’idée était claire : lui offrir un terrain d’expression pour l’aider à accélérer sa progression. Le jeune milieu offensif débarquait avec une réputation flatteuse et la promesse d’apporter créativité et fraîcheur dans l’entrejeu phocéen.

Mais les semaines ont passé et la réalité du terrain s’est montrée plus rugueuse. Dans un effectif marseillais où la concurrence ne manque pas, Nwaneri peine à se faire une place durable. Ses apparitions se font plus rares, et ses prestations, parfois irrégulières, n’ont pas encore convaincu le staff olympien de lui confier davantage de responsabilités.

Arsenal observe et s’interroge

Sans surprise, la situation n’échappe pas aux dirigeants d’Arsenal. Le club londonien suit avec beaucoup d’attention l’évolution de son jeune joueur, prêté pour gagner en expérience. Or, le scénario imaginé par les Gunners, voir leur pépite s’aguerrir au plus haut niveau, tarde à se concrétiser.

Selon les informations du quotidien britannique The Telegraph, la direction d’Arsenal réfléchirait déjà à la suite du dossier. Si une proposition intéressante venait à arriver lors du prochain mercato estival, les Gunners pourraient envisager un transfert définitif du joueur, un tournant qui marquerait la fin de l’aventure marseillaise avant même qu’elle n’ait réellement décollé.

Des mois décisifs pour relancer la machine

Rien n’est toutefois totalement scellé. À Marseille comme à Londres, l’objectif reste de voir Nwaneri retrouver du rythme et de la confiance. Car malgré cette période délicate, le jeune Anglais possède encore un potentiel immense qui ne demande qu’à s’exprimer.

Les prochains mois seront donc déterminants. S’il parvient à saisir les rares opportunités qui se présenteront, le scénario pourrait encore changer. Dans le cas contraire, la parenthèse marseillaise risque de se refermer plus vite que prévu.

