Mercato PSG : La Juventus répond cash pour Randal Kolo Muani

Damien Comolli, le directeur général de la Juventus Turin, se serait brouillé avec Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, lors des discussions pour le transfert de Randal Kolo Muani cet été. Le dirigeant du club italien s’est exprimé sur cette affaire.

Mercato PSG : Al-Khelaïfi pique la Juve pour Randal Kolo Muani

Durant tout le mercato estival, les négociations ont été tendues entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et leurs homologues de la Juventus Turin au sujet de Randal Kolo Muani. D’après le média Sports Zone, lassé par les propositions et la mauvaise foi des Bianconeri dans les négociations pour l’attaquant de 26 ans, Nasser Al-Khelaïfi aurait décroché son téléphone pour asséner ses quatre vérités aux dirigeants piémontais.

« Vous vous fichez de notre gueule depuis plusieurs semaines, c’est terminé, vous n’aurez pas gain de cause avec moi. Je retiendrai vos méthodes, faites-moi confiance pour ça », aurait réagi le président parisien, selon le site sportif qui assure que la Vieille Dame aurait définitivement perdu la confiance des Rouge et Bleu. Mais la réalité semble bien différente.

Comolli : « Des tensions avec le PSG pour Kolo Muani ? C’est faux »

Prêté par le Paris Saint-Germain l’hiver passé à la Juventus Turin, Randal Kolo Muani souhaitait poursuivre l’aventure avec le club italien. Mais après de longues discussions, les deux clubs ne sont pas parvenus à trouver un terrain d’entente sur les modalités du transfert définitif de l’international français à la Juve.

Dans les derniers instants du mercato estival, l’avant-centre du PSG a finalement rejoint Tottenham dans le cadre d’un prêt sans option d’achat. Cette situation aurait sérieusement refroidi les relations entre le Champion de France et la Juventus Turin.

Profitant de la présentation officielle de ses nouveaux attaquants Loïs Openda et Edon Zhegrova, le directeur général turinois a répondu aux questions des journalistes sur ce dossier. Et Damien Comolli a balayé du revers de la main toutes tensions entre Nasser Al-Khelaïfi et lui.

« J’ai lu avec étonnement certains articles sur des discussions que j’aurais eues avec le président du PSG. Ce sont des rumeurs absolument fausses, ce sont des mensonges. J’ai toujours été un grand supporter des grands clubs, avec lesquels j’ai toujours eu d’excellentes relations, et il en va de même avec le PSG », a expliqué Damien Comolli dans des propos relayés par le quotidien L’Équipe.