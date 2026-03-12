OL : Endrick à Lyon, la lune de miel c’est terminé !

Endrick, qui est arrivé à l’OL avec l’étiquette de prodige et accueilli comme un sauveur, traverse déjà sa première zone de turbulence à Lyon. Entre prestations ternes et soupçons d’individualisme, le jeune Brésilien découvre que le charme des débuts peut vite s’évaporer dans l’exigence du très haut niveau.

OL : Une soirée sans éclat face au Paris FC, qui fait grincer les dents

Face au Paris FC, Endrick devait incarner l’étincelle capable de réveiller un match mal engagé. Entré en seconde période après avoir débuté sur le banc, l’attaquant brésilien n’a pourtant jamais réussi à peser sur la rencontre. Contrôles approximatifs, choix douteux, dribbles infructueux : la copie rendue fut bien loin des promesses affichées lors de ses premières apparitions.

Le public lyonnais, d’ordinaire indulgent avec les jeunes talents, n’a pas caché son mécontentement. Les sifflets descendus des tribunes ont ponctué une prestation jugée trop timide pour un joueur censé apporter du danger dans les derniers mètres.

Endrick et l’ombre de l’individualisme dans le vestiaire

Mais le malaise dépasse la simple contre-performance. Certains observateurs pointent un comportement jugé trop personnel dans le jeu. L’ancien gardien lyonnais Nicolas Puydebois a livré une analyse directe dans l’émission TYDG. « Endrick a été sifflé à juste titre, contre le Paris FC il n’a pas réussi à faire un contrôle. On attend de lui qu’il apporte de la plus-value… », a-t-il laissé entendre.

Pour lui, le problème est plus profond. « Ce n’est pas le premier match qu’il manque, qu’il est individualiste et qu’il ne respecte pas les fondamentaux du jeu », ajoute-t-il, tout en évoquant une attitude qui commence à interpeller en interne.

Des partenaires de plus en plus irrités

Selon Puydebois, certains cadres lyonnais supporteraient de moins en moins cette tendance à jouer seul. « Il prend le ballon pour jouer seul et pas pour faire bénéficier l’équipe de ses qualités. Ça commence à agacer ses partenaires, ça se voit. Morton, Tolisso, Tagliafico n’apprécient pas », affirme l’ancien portier.

Pour Endrick, la période s’annonce donc décisive. Malgré son titre de joueur du mois de février, le talent brut ne suffira plus. À Lyon, la magie individuelle doit toujours servir le collectif, sous peine de voir la lune de miel se transformer en véritable examen de maturité.

