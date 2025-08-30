Mercato PSG : Catastrophe annoncée pour Randal Kolo Muani !

Alors qu’un accord intéressant avait été trouvé avec la Juventus Turin pour Randal Kolo Muani, le PSG pourrait finalement être contraint de céder l’attaquant français dans une formule qui laisse à désirer. Explications.

Mercato PSG : La Juve plus intéressée par Randal Kolo Muani ?

Ces derniers jours, diverses sources, dont La Gazzetta Dello Sport et le journaliste Sacha Tavolieri ont évoqué un accord entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et leurs homologues de la Juventus Turin pour Randal Kolo Muani. Après plusieurs semaines de discussions, les deux clubs ont convenu d’un prêt payant de 5 millions d’euros assorti d’une option d’achat obligatoire fixée à 55 millions d’euros, soit un total de 60 millions d’euros, pour l’attaquant de 26 ans.

Recruté à l’été 2023 contre un chèque de 95 millions d’euros, Kolo Muani n’est jamais parvenu à s’imposer au PSG et cet accord permet donc aux Rouge et Bleu de récupérer une bonne partie de son investissement. Sauf qu’aux dernières nouvelles, le club italien, bien qu’intéressé par un renfort de l’international français, ne serait plus vraiment chaud à l’idée de miser autant sur lui.

Kolo Muani finalement prêté à la Juve sans obligation d’achat ?

En marge du tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des Champions, Damien Comolli, le directeur général de la Juventus de Turin, s’est exprimé sur le dossier Randal Kolo Muani. Et le dirigeant français a clairement laissé entendre que le joueur du PSG n’était pas une priorité pour lui.

« On a eu quelques discussions avec le PSG, mais ce n’est pas allé plus loin. Je ne sais pas comment ça va finir. On doit faire attention au fair-play financier de l’UEFA. Le moindre euro compte. On a déjà deux très bons attaquants avec Dusan Vlahovic, qui va rester avec nous, et Jonathan David. Avec ces deux-là, on est très contents de ce qu’on a », a lâché Damien Comolli.

Un revirement de situation confirmé par le journal L’Équipe, mais qui ne devrait pas changer l’issue du dossier. En effet, le quotidien sportif affirme que « tous les acteurs du dossier continuent de penser que l’attaquant finira à la Juventus dans les prochains jours, mais l’accord entre le club de la capitale et celui de Turin n’a toujours pas été trouvé. »

Toujours selon la même source, « ces dernières heures, les dirigeants de la Vieille Dame ont même fait un pas en arrière en revenant sur le principe d’un prêt payant (5 M€) avec une option d’achat dont l’activation automatique serait très facilement atteignable. »

Ne faisant plus de Kolo Muani une priorité, « Damien Comolli, le directeur général de la Juventus, a fait savoir aux Parisiens qu’il souhaitait un prêt payant (toujours 5 M€), avec une option d’achat dont l’activation ne serait plus automatique, mais décidée par les Italiens. Un ultime rebondissement qui ne devrait pas changer l’issue du dossier, mais qui rajoute un peu de tension dans ces derniers instants. »

Même son de cloche chez le journal Le Parisien, qui assure que le natif de Bondy devrait bien évoluer sous les couleurs de la Vieille, mais dans le cadre d’un prêt sec. « À la fin c’est une formule, qui n’avantage pas le Paris SG, qui pourrait être retenue avant lundi 20 heures, fermeture du mercato d’été : un prêt de l’ancien Nantais à la Juve, mais sans option d’achat obligatoire. Soit une cinquantaine de millions d’euros qui pourraient passer sous le nez de Paris », explique le média régional.