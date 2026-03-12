ASSE : Encore une mauvaise nouvelle pour Sainté avant Grenoble

Alors que l’ASSE a retrouvé une certaine sérénité dans la dernière ligne droite de la saison, une nouvelle décision disciplinaire vient perturber les plans stéphanois. À quelques jours d’un rendez-vous important face à Grenoble, le club du Forez devra composer avec une sanction qui touche directement l’un de ses poumons : son Kop Sud.

ASSE : Le Kop Sud frappé par la commission de discipline

Après la réunion hebdomadaire de la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel, la sanction est tombée. Saint-Etienne a été punie pour l’usage d’engins pyrotechniques lors de la rencontre face à Laval. Les fumigènes allumés dans le Kop Sud pour célébrer l’anniversaire des supporters n’ont pas échappé à l’œil vigilant des instances.

Lire aussi : ASSE : Le plan de Montanier et son équipe dévoilé avant GF38

Dans son communiqué, la LFP a été claire : « Fermeture d’un match ferme de la tribune Snella du Stade Geoffroy-Guichard pour le prochain match à domicile », accompagnée d’« une fermeture partielle d’un match ferme par révocation du sursis pour le match suivant ». Une décision qui s’applique immédiatement et qui replonge le club dans un feuilleton disciplinaire devenu presque habituel ces derniers mois.

Une tribune déjà sous surveillance

Ce nouvel épisode ne sort pas de nulle part. Depuis plusieurs semaines, la tribune Jean-Snella, où se massent les groupes ultras, évoluait sous la menace d’une sanction après un précédent avertissement. Les fumigènes allumés contre Bastia avaient déjà valu au Kop Sud un match de fermeture avec sursis.

À voir

PSG-Chelsea : Bradley Barcola brise enfin une malédiction

Lire aussi : Montée en L1 : Un concurrent de l’ASSE en grande difficulté

Mais lors de la réception de Laval, les supporters ont voulu célébrer les 34 ans des Green Angels dans une ambiance volcanique. Résultat : un spectacle visuel impressionnant, mais une nouvelle convocation devant la commission. La sanction était donc presque inévitable.

Le Chaudron privé de sa voix

Conséquence directe : le mythique Stade Geoffroy-Guichard perdra une partie de son âme lors des prochains matches. Le Kop Sud sera fermé face à Annecy, puis partiellement sanctionné lors de la réception suivante contre Dunkerque. Les supporters de la tribune Snella ne devraient retrouver leur place qu’à l’occasion du duel contre Troyes. Pour les Verts, l’absence de cette tribune bruyante représente plus qu’un simple vide dans les gradins.

Comme si cela ne suffisait pas, une autre décision disciplinaire concerne le prochain déplacement stéphanois. Après les incidents lors du match entre Nancy et Grenoble, la LFP a décidé « deux matchs à huis clos total du stade Marcel-Picot dont un déjà purgé dans le cadre de la mesure conservatoire ». Autrement dit, l’AS Nancy-Lorraine pourra finalement accueillir du public lors de la réception de Saint-Étienne après la trêve internationale.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : L’absence de Larsonneur à Grenoble se profile

À voir

Mercato OM : Entre cette recrue et Marseille, c’est fini !

Mercato ASSE : Après Le Cardinal, un autre joueur de L1 visé

ASSE : Plusieurs voyants au vert pour la montée en Ligue 1