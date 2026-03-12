ASSE : Grosse annonce pour Larsonneur avant Grenoble !

Gautier Larsonneur, pilier du but de l’ASSE, fait face à un coup dur. Touché au quadriceps lors de la dernière rencontre, il sera éloigné des terrains pour quelques semaines, ce qui contraint Saint-Etienne de se réorganiser avant le déplacement à Grenoble.

ASSE : Larsonneur blessé au mauvais moment

Samedi dernier, dans les ultimes instants de la victoire 2-0 face au Red Star FC 93, Gautier Larsonneur a senti la douleur frapper. Les examens médicaux ont confirmé le diagnostic redouté : une déchirure musculaire au quadriceps, selon Peuple-Vert. Pour l’ASSE, cette absence tombe au pire moment, alors que le club cherchait à enchaîner les résultats positifs avant la trêve internationale. Le poste de gardien devient donc un casse-tête tactique pour Philippe Montanier et son staff.

Loin de se laisser abattre, Larsonneur a déjà commencé un protocole de rééducation intensif. Entre séances spécifiques et soins ciblés, le gardien stéphanois veut limiter l’impact de cette coupure sur sa saison. Une détermination qui rassure le vestiaire et les supporters, impatients de revoir leur numéro 1 retrouver ses réflexes et sa sécurité dans les cages.

Objectif retour rapide

L’ancien Brestois manquera donc le déplacement à Grenoble et pourrait rater la réception d’Annecy, juste avant la pause internationale. Mais sa motivation est claire : revenir plus fort et plus vite que prévu. Les premières échéances de Ligue 2 se feront sans lui, mais son influence reste palpable à travers les conseils et l’expérience qu’il partage avec ses coéquipiers.

Pour l’ASSE, l’heure est à la solidarité et à l’adaptation. Le staff va devoir puiser dans ses solutions de secours pour maintenir la régularité défensive. Quant à Larsonneur, le défi est lancé : transformer cette blessure en une opportunité de montrer son mental d’acier.

