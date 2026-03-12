PSG terrasse Chelsea : L’aveu amer de Rosenior

Le PSG a infligé une correction cinglante à Chelsea ce mercredi soir (5-2), de quoi plonger les Blues dans une situation délicate avant le match retour à Stamford Bridge en Ligue des Champions. L’efficacité parisienne a notamment choqué Liam Rosenior, entraîneur du club londonien.

PSG-Chelsea : Un Paris SG clinique et impitoyable face aux Blues

Dès l’entame du match, le PSG a montré pourquoi il figure parmi les cadors européens. Entre lobbyings magistraux et pressing constant, les Parisiens ont puni la moindre erreur. Le duo Vitinha-Kvaratskhelia a fait parler la poudre, en inscrivant des buts qui ont mis Chelsea sur la défensive. Les Blues, bien que aguerris, ont rapidement compris que chaque maladresse serait sanctionnée.

Wesley Fofana, défenseur français de Chelsea, n’a pas caché sa frustration : « À ce niveau-là, on n’a pas le droit de faire ce genre d’erreur… On prend le cinquième, ça fait encore plus mal. On fait encore trop d’erreurs, ils nous ont sanctionnés, c’est une grande équipe. » Malgré la claque, il insiste sur l’apprentissage tiré de cette soirée : « Non tant qu’il y a un match retour, il y a de l’espoir. On est chez nous, il y a trois buts à marquer… On n’a plus rien à perdre. »

Rosenior dénonce l’efficacité parisienne

Liam Rosenior, l’entraîneur des Blues, a vécu un véritable ascenseur émotionnel au fil du match. Alors que Chelsea semblait revenir à égalité à 3-2, Kvaratskhelia a planté un but incroyable qui a scellé le sort du match. Rosenior ne cache pas sa déception face à la lucidité et la précision du PSG : « Chaque façon de jouer comporte des risques… Ils ont eu 0,8 xG et ont marqué cinq buts. C’est vraiment très difficile à accepter. »

Pour lui, cette défaite est autant une leçon qu’un avertissement. Il rappelle la nécessité de rester concentré et serein dans les moments cruciaux : « Nous ne commettons pas deux fois les mêmes erreurs. À ce moment-là, en tant que groupe, c’est ce qui s’est passé. Il fallait se réveiller. Nous ne l’avons pas fait et nous avons été punis par une bonne équipe ». La manche retour s’annonce déjà comme un duel électrique.

