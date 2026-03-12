PSG-Chelsea : Un match de grandeur et un message envoyé à l’Europe

Le PSG a frappé un grand coup face à Chelsea FC (5-2) dans une soirée européenne électrique au Parc des Princes. Longtemps indécise, la rencontre a finalement basculé grâce à l’entrée fracassante de Khvicha Kvaratskhelia, héros inattendu d’une nuit qui pourrait compter dans la saison parisienne en Ligue des Champions.

PSG-Chelsea : Kvaratskhelia change le destin du match

Lorsque Khvicha Kvaratskhelia a quitté le banc à la 62e minute, le match ressemblait encore à un duel nerveux entre deux géants européens. Aligné d’entrée, Désiré Doué n’avait pas réussi à faire basculer la rencontre, laissant le PSG dans un équilibre fragile face aux Londoniens.

Mais l’ailier géorgien a rapidement transformé le tempo du match. D’abord inspiré dans la construction, il délivre une passe décisive millimétrée pour Vitinha à la 74e minute. Ensuite, il se transforme en bourreau de la défense anglaise avec deux réalisations pleines de sang-froid. En l’espace de vingt minutes, le score passe de 2-2 à 5-2, et le Parc explose.

Le Paris SG répond aux critiques

Ces dernières semaines, les doutes s’étaient accumulés autour du Paris Saint-Germain, notamment après la défaite contre l’AS Monaco. Certains observateurs pointaient un manque de constance et une équipe parfois trop friable dans les grands rendez-vous.

Face à Chelsea FC, les Parisiens ont répondu sur le terrain. Leur réaction collective, amplifiée par l’entrée décisive de Kvaratskhelia, envoie un signal clair au reste de l’Europe : ce PSG-là possède encore des ressources et du caractère lorsque la pression monte.

Une confiance assumée avant le retour

Au coup de sifflet final, Khvicha Kvaratskhelia savourait la soirée, sans perdre de vue l’essentiel. « Oui, je suis heureux d’avoir aidé mon équipe et d’avoir gagné contre Chelsea qui est une bonne équipe. Je suis heureux de ce match », a-t-il confié au micro de Canal+. Le Géorgien garde toutefois la tête froide avant le match retour.

« Oui, mais on reste le PSG, je pense qu’on a montré ce soir qu’on était capable de tout. Il faut juste continuer de cette manière. On a pris deux buts, il faut analyser les erreurs qu’on a faites. On est content de gagner avec trois buts de plus. Maintenant, on va être concentré sur le prochain match », a-t-il dit. Un discours lucide… et l’ambition intacte d’un club qui vise encore très haut en Europe.

