OM : Une annonce officielle tombe avant Auxerre !

Le retour de l’OM au Vélodrome s’annonce sous pression, neuf jours seulement après la déconvenue face à Toulouse en Coupe de France. Les supporters, encore marqués par la dernière rencontre houleuse contre Auxerre, devront désormais composer avec un jeune arbitre désigné pour encadrer cette rencontre délicate.

OM : Un arbitre jeune mais déjà expérimenté face à Auxerre

Marc Bollengier a été choisi pour officier vendredi soir face à l’AJ Auxerre. Bien qu’encore relativement jeune dans le monde de l’arbitrage professionnel, il connaît déjà l’ambiance pesante du Vélodrome. Cette saison, il a dirigé deux matchs de l’OM à domicile, avec des fortunes diverses : un triomphe éclatant contre le Paris FC et un revers amer contre le FC Nantes.

Sa désignation n’est donc pas dénuée d’expérience, mais elle promet une rencontre où chaque décision sera scrutée à la loupe. Aux côtés de Bollengier, Thomas Luczynski et Yannick Boutry assureront les touches, tandis que la vidéo sera supervisée par Willy Delajod et Julien Schmitt. La composition de cette équipe montre la volonté des instances de garantir un arbitrage rigoureux, capable de limiter les tensions sur le terrain.

La mémoire du précédent OM-Auxerre, marqué par la polémique et les sifflets nourris du public, reste dans tous les esprits, et la pression sur Bollengier s’annonce intense. Habib Beye et ses joueurs savent que chaque geste sera observé, analysé et commenté par les supporters et les médias. Le climat au Vélodrome sera électrique, et les Marseillais devront conjuguer maîtrise technique et sang-froid pour transformer cette soirée en victoire.

