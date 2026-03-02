Mercato OM : Après Longoria, Medhi Benatia quitte le navire

Il est encore en poste après son échange avec Frank McCourt, mais Medhi Benatia ne sera plus membre de la direction de l’OM la saison prochaine. Après l’ancien président Pablo Longoria, l’actuel directeur du football marseillais va lui aussi faire ses valises à l’issue de la saison.

Mercato OM : Medhi Benatia justifie son revirement

Réintégré par Frank McCourt mi-février après avoir annoncé sa démission, Medhi Benatia bénéficie désormais de pouvoirs élargis. Le directeur du football de l’Olympique de Marseille a expliqué les raisons de sa volte-face dans les colonnes du Journal du Dimanche.

« Pour de nombreuses raisons, je ne pouvais pas abandonner le club dans ces conditions. C’est un club qui m’est cher, où j’ai été formé. Cela faisait quelques semaines que ma réflexion mûrissait. J’ai accepté la demande du propriétaire de rester jusqu’au terme de la saison, par sens des responsabilités. Il n’y a pas eu d’intrigue ou de prise de pouvoir », a indiqué l’ancien défenseur de la Juventus Turin.

« Conscient de ses responsabilités vis-à-vis de l’institution, Mehdi Benatia a accepté d’étendre son préavis jusqu’au mois de juin et pilotera l’ensemble des activités sportives », écrivait d’ailleurs le club dans son communiqué lors de l’annonce de son maintien en poste. Mais cela ne devrait pas aller plus loin.

L’OM cherche déjà le successeur de Benatia

Face aux spéculations sur une éventuelle lutte d’influence au sommet de l’OM avec Pablo Longoria, Medhi Benatia dément ainsi catégoriquement toute stratégie personnelle. Son maintien s’inscrirait uniquement dans une logique de stabilité jusqu’à la fin de l’exercice en cours.

D’ailleurs, selon les informations du JDD, l’actuel directeur du football de l’OM ne devrait pas poursuivre sa mission la saison prochaine. Dans une période marquée par des tensions internes et des interrogations sur la gouvernance, cette prise de parole vise à apaiser le climat autour du club olympien et à recentrer le débat sur le terrain. Le média francilien précise même que l’Olympique de Marseille serait déjà en train de chercher son successeur.

