Stade Rennais : Génésio privé d'un cadre contre le FC Metz

Le Stade Rennais se rend sur la pelouse de Saint-Symphorien ce samedi pour défier le FC Metz (13h). Pour cette affiche comptant pour la course à l’Europe, Bruno Génésio sera privé d’un important élément au milieu de terrain.

Une grosse absence pour le Stade Rennais contre le FC Metz

Après sa victoire contre le RC Strasbourg, le Stade Rennais va tenter d’enchaîner ce samedi. Le SRFC (8e) sera opposé au FC Metz (7e). La rencontre compte pour la 30e journée de Ligue 1 Conforama. Contre ce concurrent direct à la course à l’Europe, Bruno Génésio sera privé de Clément Grenier. Touché à la cheville lors de la défaite contre Marseille (1-0), le milieu a reçu des soins cette semaine reste indisponible. Outre l’ancien lyonnais, l’entraîneur rennais a décidé de se passer des services du jeune Yann Gboho. Il pourra en revanche de nouveau compter sur Jonas Martin, absent à Strasbourg. Le technicien rhodanien a également fait appel à Dalbert Henrique. Le Brésilien signe son retour dans le groupe après deux matchs d’absence.

Génésio et Rennes en mission à Metz

Contre Metz, l’objectif pour Bruno Génésio et ses hommes sera de ramener les trois points. Pour y parvenir, le coach du Stade Rennais est tenté de reconduire le même onze que contre le RC Strasbourg. « La motivation principale est d’enchaîner […] Quand les choses sont bien on est tenté de les poursuivre […] J’attends de ceux qui ont été performants qu’ils continuent d’avoir le même investissement et j’attends de ceux qui n’ont pas ou peu joué qu’ils me montrent que je me suis trompé et qu’ils vont me poser des problèmes dans la compo de l’équipe », avait indiqué le coach du SRFC en conférence d’avant-match.

Le groupe de Rennes contre Metz :

Salin, Gomis - Traoré, Soppy, Da Silva, Nyamsi, Aguerd, Dalbert, Truffert, Maouassa - Nzonzi, Camavinga, Bourigeaud, Martin, Léa Siliki, Tait - Terrier, Del Castillo, Doku, Hunou, Guirassy













