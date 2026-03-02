Mercato PSG : Une offre de 40 M€ arrive pour un buteur

Des clubs de Premier League s’attaquent à un buteur du PSG en vue du prochain mercato estival. Les Parisiens sont vendeurs.

Mercato PSG : Senny Mayulu dans le viseur de Newcastle

Le divorce se précise entre le PSG et une pépite du club. Tous les titis ne parviennent pas à rester longtemps dans la capitale. Senny Mayulu pourrait être le prochain sur la liste des départs.

Alors que le PSG s’active pour sécuriser l’avenir de plusieurs de ses cadres, le dossier Mayulu commence à provoquer l’ire de la direction. Certains points bloquent les pourparlers. Les exigences salariales jugées exorbitantes du jeune milieu de terrain français. Ce blocage dans les négociations de prolongation ouvre la porte aux courtisans européens, prêts à profiter de la situation.

Selon les informations de Transferfeed, Newcastle United surveille de près la situation du natif du Blanc-Mesnil. Le joueur de 19 ans dispose déjà d’une cote de marché impressionnante, estimée à environ 40 millions d’euros. Senny Mayulu est sous contrat jusqu’en juin 2027.

Mais les Magpies ne sont pas seuls sur le coup. Véritable attraction de la saison, Mayulu est également suivi de près par les cadors anglais, notamment Arsenal, Chelsea, Tottenham et Manchester City. Un intérêt justifié par des statistiques solides : en 28 apparitions toutes compétitions confondues, le jeune prodige a mis quatre buts et servi cinq passes décisives.

