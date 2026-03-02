Mercato PSG : Feu vert pour le transfert de Nathaniel ?

Le PSG s’attaque au dossier Nathaniel Brown pour l’après-Lucas Hernandez. Les Allemands ont fixé le tarif pour leur roc.

Mercato PSG : Nathaniel Brown attendu à Paris cet été ?

Les dirigeants du PSG vont frapper de jolis coups lors du prochain mercato estival. L’une des priorités est de renforcer le secteur défensif. Dans le viseur des pensionnaires du Parc des Princes, un roc en Bundesliga pour apporter de la concurrence, voire compenser un départ de poids.

Lucas Hernandez pourrait plier ses bagages. Le défenseur international français n’entre plus dans les plans de Luis Enrique, qui jugerait ses performances insuffisantes par rapport aux attentes du club. Un départ lors du prochain mercato est donc possible.

Pour lui succéder, le Paris SG explore la piste Nathaniel Brown. Le latéral de l’Eintracht Francfort est en pleine forme en Allemagne. Ses statistiques cette saison sont solides. 3 buts et 6 passes décisives en 31 matchs, un bilan impressionnant pour un défenseur. Le Paris Saint-Germain veut le déloger cet été.

Mais le dossier s’annonce complexe. Valorisé à 60 millions d’euros par son club et sous contrat jusqu’en 2030, l’international allemand attire les regards des plus grands d’Europe. Outre Paris, le Bayern Munich, Manchester United et le Real Madrid sont déjà sur le coup pour s’attacher les services du natif d’Amberg.

