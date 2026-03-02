Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré a trouvé un goleador  

La direction du Stade Rennais lorgne un prolifique attaquant sénégalais. Le RC Lens et des clubs allemands jouent les trouble-fêtes.

Mercato Stade Rennais : Rude bataille pour un Sénégalais

Le Stade Rennais de Franck Haise vise la qualification pour une Coupe d’Europe. Depuis le départ de Habib Beye, les Rouge et Noir ont retrouvé une nouvelle force et raflent des points. Les dirigeants du club s’activent pour injecter de sang neuf au sein de l’équipe. Certaines pépites sont attendues au Roazhon Park lors du prochain mercato estival.

Selon les informations de Footy Africa, le directeur sportif du SRFC, Loïc Désiré aurait identifié une gâchette offensive au Sénégal. Il s’agit de la nouvelle sensation de Génération Foot, Abdourahmane Mbodji. Ce jeune crack de 17 ans affole les compteurs de but. International U17, le natif de Richard-Toll confirme cette saison tout son potentiel. En 15 matchs de championnat, il affiche déjà une statistique solide de six buts et une passe décisive.

Le Stade Rennais prépare déjà une offre pour le buteur sénégalais, mais d’autres clubs veulent gâcher ses plans. Le Racing Club de Lens fait aussi des yeux doux à Abdourahmane Mbodji. Et la concurrence vient également d’outre-Rhin. L’Eintracht Francfort et Stuttgart seraient également sur le coup pour attirer le jeune talent, dont la valeur marchande est actuellement estimée à environ 300 000 euros.

