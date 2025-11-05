Mercato : Camavinga arrive au PSG, l’offre du Qatar dévoilée

Alors que les blessures s’enchaînent au sein de l’effectif de Luis Enrique, le Qatar s’active pour recruter Eduardo Camavinga au PSG en 2026. L’offensive est même déjà lancée pour le milieu de terrain du Real Madrid.

Mercato : Eduardo Camavinga, nouvelle priorité du PSG ?

Avec un effectif décimé, un milieu de terrain à bout de souffle et des joueurs utilisés à plusieurs postes, Luis Enrique a besoin de sang neuf pour redynamiser son équipe. Les dirigeants du Paris Saint-Germain auraient ainsi décidé d’accélérer sur un renfort de taille au milieu de terrain : Eduardo Camavinga.

Revenu à son meilleur niveau après sa blessure à la malléole, l’ancien joueur du Stade Rennais a retrouvé un statut de titulaire dans les choix de son entraîneur Xabi Alonso. Tout logiquement ses performances attirent l’attention du Paris SG, qui enchaîne les blessures et souhaite attirer un milieu défensif capable de redonner du souffle à l’équipe.

D’ailleurs, selon les dernières informations du journal Don Balon, le Qatar aurait d’ores et déjà lancé son offensive pour convaincre l’international français de revenir en Ligue 1 sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Luis Campos aurait notamment formulé une proposition de 40 millions d’euros + 20 millions d’euros de bonus pour Camavinga.

Pour les dirigeants parisiens, le président Nasser Al-Khelaïfi en tête, le joueur de 22 ans possède le profil parfait pour s’imposer sous Luis Enrique : jeune, polyvalent, français, et déjà taillé pour les très grands rendez-vous des soirées européennes de Ligue des Champions. Mais le club de la capitale va devoir se montrer très convaincant dans ce dossier.

Man United prêt à doubler le PSG pour Camavinga ?

Arrivé à l’été 2021 pour 31 millions d’euros, Eduardo Camavinga pourrait faire ses adieux au Real Madrid à la fin de la saison en cours. Le Paris Saint-Germain veut frapper un gros coup et ferait du partenaire de Kylian Mbappé une priorité pour 2026. Mais les 60 millions d’euros du PSG pourraient ne pas suffire pour convaincre Florentino Pérez et les Merengues.

En effet, Don Balon indique que Manchester United serait prêt à monter jusqu’à 80 millions d’euros pour s’adjuger la signature de Camavinga. Un duel épique s’annonce donc dans les mois à venir entre le Paris SG et les Red Devils pour Eduardo Camavinga. Sous contrat jusqu’en juin 2029, le natif de Cabinda est évalué à 50 millions d’euros sur Transfermarkt. Affaire à suivre…

