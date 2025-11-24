Coup de tonnerre au PSG : Ilya Zabarnyi déjà sur le départ

Recruté pour 66 millions d’euros cet été, Ilya Zabarnyi déçoit et ne convainc ni par sa solidité ni par sa maturité, poussant le PSG à envisager le recrutement d’un nouveau défenseur central lors du prochain mercato hivernal. Suffisant pour entrevoir un départ de l’Ukrainien dès cet hiver ?

Mercato PSG : Luis Enrique cherche un remplaçant à Ilya Zabarnyi

Le mercato hivernal du Paris Saint-Germain s’annonce mouvementé en défense centrale, où les performances décevantes d’Ilya Zabarnyi poussent Luis Enrique à revoir ses plans. Recruté contre un énorme chèque de 66 millions d’euros l’été dernier en provenance de Bournemouth, l’international ukrainien de 23 ans peine à justifier cet investissement massif. Ses prestations jugées trop tendres et sa fébrilité récurrente lors de ses apparitions sous le maillot parisien ont rapidement fait naître des doutes au sein du staff technique.

Cette situation délicate pousse désormais l’entraîneur du PSG à réclamer rapidement le renforcement du secteur défensif, identifiant un profil expérimenté capable d’apporter la solidité et la sérénité aux côtés de Willian Pacho et Marquinhos. Exigeant dans ses choix tactiques, Luis Enrique souhaite un défenseur capable de s’adapter parfaitement à son système de jeu basé sur un pressing constant et une relance propre depuis l’arrière.

Dans cette optique, le staff du club de la capitale aurait clairement manifesté son intérêt pour Mario Gila, le défenseur central de la Lazio Rome. En effet, selon les informations du média Fichajes, le PSG pourrait lancer une offensive pour recruter l’international espagnol cet hiver. Le joueur de 25 ans impressionne par ses performances régulières sous les couleurs des Biancocelesti, démontrant une maturité et une polyvalence qui séduisent particulièrement l’ancien coach du Barça.

Sa capacité à évoluer dans différents registres défensifs et sa formation au Real Madrid constituent des atouts majeurs pour un club aux ambitions européennes comme le Paris SG. Et bonne nouvelle pour le Paris SG, la Lazio Rome serait ouverte à un transfert et réclamerait seulement 30 millions d’euros pour libérer Gila de son contrat courant jusqu’en juin 2027. Alors que Luis Campos pourrait facilement s’aligner sur les exigences des Romains pour le défenseur espagnol, des voix s’élèvent déjà à Paris pour réclamer du temps pour Ilya Zabarnyi.

« Ça ne veut pas dire qu’il faut le vendre cet hiver »

Présent sur le plateau du Canal Football Club samedi soir, Bertrand Latour a évoqué les débuts difficiles d’Ilya Zabarnyi sous le maillot du PSG. Pour le journaliste, après avoir investi « beaucoup d’argent » pour le recruter l’été passé, il ne faut pas déjà le « vendre cet hiver » en le considérant comme « une pipe », mais il faut lui laisser encore du temps pour son adaptation parce qu’il « est largement en dessous de ceux qui sont devant lui. »

Et en interne, la tendance va plutôt dans ce sens. Sauf énorme surprise, Ilya Zabarnyi, sous contrat jusqu’en 2030, va terminer la saison avec le Paris Saint-Germain, mais la donne pourrait bien changer l’été prochain si ses performances ne s’améliorent pas.

