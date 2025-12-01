Mercato PSG : Départ acté en interne pour Gonçalo Ramos ?

À quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal, la situation de Gonçalo Ramos au PSG interroge de plus en plus. L’attaquant portugais pourrait même se laisser convaincre par un transfert dans les semaines à venir.

Mercato PSG : Gonçalo Ramos déclassé au Paris SG

Deux ans et demi après son arrivée en provenance du Benfica Lisbonne pour 80 millions d’euros, Gonçalo Ramos pourrait faire ses valises pour quitter les rangs du Paris Saint-Germain lors du mercato hivernal qui s’annonce à grands pas. Remplaçant au coup d’envoi face à l’AS Monaco, le numéro 9 du PSG est entré en fin de rencontre pour disputer seulement quatorze minutes, temps additionnel compris.

Si l’attaquant de 24 ans s’est démené pour faire le pressing, il aura été le seul des onze du PSG présents sur la pelouse à ne pas toucher une seule fois le ballon. Le « super sub » semble être qu’un ultime recours dans l’esprit de Luis Enrique ces dernières semaines.

Samedi, Senny Mayulu a été préféré pour débuter à la pointe de l’attaque. Pour renverser le score, l’entraîneur espagnol a ensuite fait appel à son Ballon d’Or, Ousmane Dembélé, mais aussi à Quentin Ndjantou et Ibrahim Mbaye avant Ramos.

« Comme si les Titis et leur talent encore en sommeil avaient, dans l’esprit et les desseins de Luis Enrique, pris le dessus sur l’expérience de l’international portugais », explique le quotidien régional. Cette façon de prioriser les jeunes se répète semaine après semaine. Suffisant pour pousser le compatriote de Vitinha vers la sortie cet hiver ?

Gonçalo Ramos prêt à partir en vue du Mondial 2026 ?

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Gonçalo Ramos pourrait bien changer d’air dans la seconde partie de saison. Considéré comme un supersub il y a encore quelques semaines, le natif d’Olhao n’apparaît désormais plus que comme un ultime recours aux yeux de Luis Enrique.

Avec l’éclosion de Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye, le successeur de Christophe Galtier privilégie la jeunesse en ce moment. Ce qui pourrait pousser Ramos à privilégier un départ cet hiver afin d’obtenir plus de temps de jeu en vue de la Coupe du Monde de l’été prochain.

Toutefois, Le Parisien précise que « bien qu’il n’ait pas brillé lors de son entrée en jeu et donné l’impression d’avoir, ce week-end, été la dernière roue du carrosse, force est de constater que ceux qui lui ont été préférés n’ont pas vraiment profité de l’aubaine pour marquer des points et se rendre plus indispensables que lui. »

Reste donc à voir maintenant si Gonçalo Ramos saura rebondir et récupérer sa place dans l’effectif parisien ou préférer un départ pour aller trouver son bonheur sous d’autres cieux.