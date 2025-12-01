Mercato : Coup de force à l’OM, une nouvelle recrue arrive

La direction de l’OM vient de boucler une signature stratégique en interne. Riccardo Polacco a rejoint le club phocéen en tant que nouveau chef du scouting.

L’OM recrute Riccardo Polacco, c’est validé !

L’Olympique de Marseille continue sa restructuration interne. En plus de Federico Balzaretti, le club phocéen vient d’accueillir une nouvelle recrue stratégique. Riccardo Polacco va prendre les rênes du département scouting, indique plusieurs sources concordantes.

Cette nomination est considérée comme un coup de force visant à muscler la stratégie de recrutement de l’OM. Car c’est un nouvel expert qui rejoint le club phocéen. Notons que Riccardo Polacco arrive tout droit de l’AC Monza, où il a passé cinq mois. Il a notamment fait ses preuves en tant que Scouting Coordinator pour LR Vicenza et l’US Triestina Calcio 1918.

Son expérience est enrichie par un passage chez l’équipementier Puma, où il a développé des bases de données pour identifier de futurs ambassadeurs. À Marseille, Riccardo Polacco intègre une direction avec un fort accent italien. Il retrouve ses compatriotes Pablo Longoria, Alessandro Antonello, Roberto De Zerbi et Federico Balzaretti à l’OM.

Il confirme son arrivée à Marseille

Cette synergie italienne devrait faciliter l’intégration de Polacco et accélérer la mise en place d’une cellule de scouting plus performante. Le nouveau chef scout de l’OM a lui-même confirmé sa nomination sur les réseaux sociaux.

L’annonce de Riccardo Polacco qui officialise sa venue à l’OM sur @LinkedInFrance pic.twitter.com/qwoL8sE8Hq — Le Phocéen (@lephoceen) December 1, 2025

« Honoré de commencer mon parcours avec l’Olympique de Marseille en tant que chef scout. J’ai hâte de contribuer à ce club incroyable ! Droit au but ! », a-t-il posté. Son arrivée marque une étape décisive au sein de l’organigramme de l’Olympique de Marseille avant le mercato.

