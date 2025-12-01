Mercato : Neymar se mêle du transfert de Vinicius au PSG !

D’après la presse espagnole, le PSG attend le départ de Luis Enrique pour aller chercher Vinicius Junior au Real Madrid. Neymar Jr a pris position sur ce dossier. Explications.

Mercato PSG : Vinicius Jr patiente au Real Madrid

Il y a quelques semaines, le média espagnol Onda Cero a révélé que le Paris Saint-Germain a écarté toute possibilité de recruter Vinicius Junior tant que Luis Enrique est sur le banc. Malgré un intérêt réel pour l’attaquant du Real Madrid, le joueur de 25 ans n’est plus considéré comme une cible sous la direction sportive actuelle de Luis Campos.

Plusieurs sources proches du Paris SG assurent que la philosophie de jeu de Luis Enrique ne met pas en avant les individualités qui exigent un rôle central. L’ancien coach du Barça privilégie au contraire la construction d’un collectif fort, organisé autour d’un projet tactique cohérent. Une approche qui rend improbable la venue du coéquipier de Kylian Mbappé, réputé pour son style percutant et sa capacité à faire la différence en solo.

Pour rappel, le nom de la star brésilienne avait déjà été associé au PSG, notamment lors des tensions autour de l’avenir de Kylian Mbappé. Mais le Real Madrid n’a jamais envisagé de se séparer de son numéro 7. En tout cas, pas avant l’arrivée de Xabi Alonso sur le banc. Mais s’il devait quitter l’Espagne, Vinicius ne devrait pas envisager l’option PSG, selon Neymar.

Neymar conseille Vinicius sur le Paris SG

Ancien joueur du Paris Saint-Germain de 2017 à 2023, Neymar Jr ne garde pas que de bons souvenirs de son passage en France. Si bien que l’international brésilien de 33 ans aurait conseillé à son compatriote Vinicius Junior de ne pas s’engager en faveur des Rouge et Bleu.

En effet, selon les informations du site OK Diario, le meneur de jeu de Santos déconseillerait à l’ailier du Real Madrid de faire le même choix que lui en quittant la Liga pour aller en Ligue 1, avouant implicitement la mauvaise gestion de sa carrière. Il aurait même déconseillé à Vinicius de quitter Madrid, même si son statut ne lui plait pas actuellement, pour ne pas faire la même erreur que lui, qui voulait sortir de l’ombre de Lionel Messi en rejoignant le Paris Saint-Germain.

C’est pour l’ancien joueur du PSG une question de légitimité, de respect et de stabilité. Des éléments nécessaires que l’ancien de Flamengo ne pourra avoir qu’à la Maison Blanche. Pour le journal espagnol, Neymar a pu rappeler à « Vini » qu’il n’avait jamais cessé de regretter son départ de Barcelone alors qu’il était au somme de son art.