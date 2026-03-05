Mercato PSG : Vitinha humilie publiquement le Real Madrid !

Régulièrement associé au Real Madrid, où il est vu comme le digne héritier de Toni Kroos et Luka Modric, le milieu de terrain du PSG, Vitinha, a littéralement climatisé le club espagnol concernant un transfert lors du prochain mercato estival.

Mercato PSG : Le Real Madrid prêt à investir 120 M€ pour Vitinha

Encore sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2029, Vitinha est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain de la planète. Maître à jouer du onze de Luis Enrique, l’ancien joueur du FC Porto attise les convoitises des plus grands clubs européens avec ses performances XXL sous les couleurs parisiennes.

Lisez aussi : Coup de Théâtre au PSG : Vitinha lâche un indice au Real !

À voir

OM-TFC : Leonardo Balerdi impliqué dans un scandale

Depuis plusieurs semaines, son nom est régulièrement collé au Real Madrid, qui cherche à donner un second souffle à son entrejeu, tentant de le convaincre de rejoindre la Maison-Blanche lors du prochain mercato estival. Le Paris SG est en danger pour l’un de ses milieux de terrain, puisque le Real Madrid veut faire une folie à Paris lors du prochain mercato estival.

D’après les indiscrétions venues d’Espagne, Florentino Pérez, le président madrilène, envisagerait une offre colossale de 120 millions d’euros pour convaincre les dirigeants parisiens. À quelques mois de l’ouverture du mercato d’été, Vitinha s’est prononcé sur cet intérêt du Real Madrid.

Vitinha : « Ce serait stupide de partir »

Dans un entretien accordé à la chaîne portugaise Canal 11, Vitinha a évoqué sans langue de bois l’intérêt du Real Madrid à son égard et a écarté catégoriquement tout départ du PSG. L’occasion de répondre aux rumeurs récurrentes d’un intérêt du Real Madrid et d’un éventuel départ vers l’Arabie Saoudite. L’international portugais a été très clair.

« Ce serait stupide de partir ! Je pense que ce n’est pas la meilleure chose pour moi. Je me sens très bien ici au PSG ! Je sens que les gens m’apprécient vraiment et j’ai le sentiment d’avoir mérité cette affection. J’adore être ici, au PSG, ma famille aussi. Nous avons un groupe fantastique et un entraîneur incroyable », a déclaré Vitinha, avant de fermer hermétiquement la porte à l’Arabie Saoudite.

À voir

ASSE : Comment Montanier et Lièvre ont transformé Sainté

Lisez aussi : Mercato PSG : Une rumeur autour de Vitinha choque l’Espagne

« Il ne faut pas être naïf. Je suis plus attaché à une carrière stable. Je gagne déjà très bien ma vie ici en Europe, dans un grand club. Doubler ou tripler ce salaire ne me rendrait pas plus heureux », a ajouté le natif de Vila das Aves. Arrivé à l’été 2022, Vitinha est très heureux à Paris, sa famille aussi. Prolongé en février 2025, le compatriote de Cristiano Ronaldo bénéfice d’un salaire plus que confortable au Paris Saint-Germain. Il n’envisage donc pas de partir ailleurs pour le moment.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Nouvelle révélation sur l’avenir de Vitinha

Mercato PSG : Le plan audacieux du Real Madrid pour Vitinha

À voir

OGC Nice : Claude Puel règle ses comptes après Lorient

Mercato PSG : Le Real prêt à défier Al-Khelaïfi pour Vitinha