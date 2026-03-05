ASSE : Comment Montanier et Lièvre ont transformé Sainté

En seulement quatre matchs à l’ASSE, le nouveau staff technique a transformé l’équipe stéphanoise. Julien Le Cardinal souligne l’apport de Stéphane Lièvre, l’adjoint de Philippe Montanier.

ASSE : Montanier débarque avec Lièvre, son fidèle adjoint

Philippe Montanier, nouvel entraîneur de l’ASSE, est arrivé dans le Forez avec Stéphane Lièvre, son ancien bras droit à Toulouse FC (2021-2023). Ce dernier est son adjoint chez les Verts, comme chez les Violets.

Le technicien français de 53 ans est chargé spécifiquement de l’aspect défensif. Sa loyauté et son travail pour stabiliser l’équipe et apporter de l’énergie sont loués par son mentor. « On ne peut pas lui enlever sa fidélité. C’est quelqu’un de droit, qui sait faire vivre un groupe », apprécie Philippe Montanier.

Un spécialiste du travail défensif stabilise l’équipe de Saint-Etienne

À l’AS Saint-Etienne, Julien Le Cardinal souligne la solidité, notamment défensive, apportée par le nouveau coach et son adjoint.

« On travaille beaucoup avec Stéphane Lièvre, que ce soit sur les coups de pied arrêtés, les positionnements, l’alignement défensif […]. Il nous a montré deux-trois petites bases qu’il souhaitait qu’on ait. […]. On travaille avec lui défensivement. On est un bloc plus compact, comparé à ce qu’il s’est passé avant », a-t-il fait remarquer sur Ici Saint-Étienne Loire, dans l’émission 100 % Sainté.

L’ASSE plus solide défensivement avec le staff de Montanier

Pour rappel, l’équipe stéphanoise était l’une des pires défenses de la Ligue 2, sous les ordres d’Eirik Horneland. Elle avait concédé 27 buts, 7 défaites et 4 nuls en 21 matchs avec le technicien norvégien. Depuis l’arrivée de Philippe Montanier sur le banc des Verts, ils ont enregistré 4 victoires de rang en 4 matchs. Pour 8 buts marqués et seulement 2 buts encaissés.

« Il a ramené les bases, on va dire ça comme ça. Ce qui était important pour lui, c’est que l’on soit costaud sur le plan défensif. Si défensivement on est costaud, on sait que devant on a beaucoup de qualités. C’est ce qu’il a le plus ramené au départ », a confié le défenseur central recruté à Brest cet hiver.

