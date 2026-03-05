ASSE : Une mauvaise nouvelle tombe avant le Red Star

Philippe Montanier, entraineur de l’ASSE, a annoncé une mauvaise nouvelle pour le match contre le Red Star. Un cadre de son équipe a rejoint l’infirmerie et est forfait.

ASSE : Bernauer, Jaber et Lamba indisponibles contre le Red Star

Aucun des blessés au sein de l’équipe de l’ASSE n’est disponible pour le match de 26e journée de Ligue 2. Philippe Montanier les a déclarés tous forfaits contre le Red Star, samedi (19h), bien que certains sont proches d’un retour.

« Maxime Bernauer et Mahmoud Jaber avancent. Chico Lamba est bien et a fait la semaine avec le groupe. Il doit reprendre du temps de jeu avec la Réserve, mais on repoussera à la semaine prochaine pour qu’il joue à domicile. Nadir El Jamali a lui été opérationnel en début de semaine », a informé l’entraîneur des Verts.

ASSE : Touché au mollet, Florian Tardieu retourne à l’infirmerie

Plus grrave, l’AS Saint-Etienne a perdu Florian Tardieu. Revenu de blessure et entré en jeu contre Laval, puis titulaire face à Pau FC samedi dernier, le milieu de terrain de 33 ans est encore touché.

« Florian Tardieu a ressenti une gêne au mollet et ne sera pas disponible. Ce n’est pas une bonne nouvelle, car je l’avais vraiment trouvé important à Pau », a regretté Philippe Montanier.

