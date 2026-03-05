Mercato OM : La décision tombe pour Habib Beye

Le rêve de l’OM est brisé. Les Marseillais ne toucheront pas le trophée de la Coupe de France. Le coach, Habib Beye est désormais sous pression à Marseille.

Mercato OM : Habib Beye en danger à Marseille

Première énorme désillusion pour l’OM version Habib Beye. Battu par Toulouse FC après une séance de tirs au but, l’Olympique de Marseille quitte la Coupe de France et voit s’envoler une occasion en or, d’autant plus précieuse que le Paris Saint-Germain était déjà éliminé.

Les Marseillais avaient pourtant frappé fort d’entrée en ouvrant le score dès la première minute, pensant éviter le scénario renversant vécu face à Lyon quelques jours plus tôt. Mais à deux reprises, le TFC est revenu au score avant d’arracher la qualification aux tirs au but, plongeant le Vélodrome dans une nouvelle désillusion.

Le nouvel entraîneur, Habib Beye est vertement critiqué pour ses choix tactiques. Arrivé en février avec un bail de 18 mois, l’ancien coach du Red Star et du Stade Rennais se retrouve déjà sous pression.

Pour Jérôme Rothen, il ne passera pas de longs mois à Marseille. Il va terminer cette saison et céder sa place à un nouveau coach plus expérimenté. L’ancien international doute de la capacité de l’OM à finir fort la saison et estime que le club pourrait vite limoger Beye. Un nom circule déjà dans les couloirs de la Commanderie. Il s’agit de Marcelo Gallardo. Ce technicien argentin a quitté River Plate et est désormais libre.

