Mercato OL :  Un joli deal à 6 M€ bouclé à Lyon

Une bonne nouvelle tombe pour l’OL. Un indésirable pourrait rapporter de l’argent à Lyon lors du prochain mercato estival.

Mercato OL : Un chèque de 6 M€ arrive

L’OL va renflouer ses caisses lors du prochain mercato estival. Les dirigeants actuels ont mis en place de bons moyens pour éviter une relégation de Lyon cette saison. Certains dossiers seront bouclés cet été et les pensionnaires du Groupama Stadium toucheront de joli chèque.

Et une bonne nouvelle pourrait venir d’Espagne. Recruté à la surprise générale l’été dernier en provenance du Racing Club de Lens, après une saison perturbée par une grave blessure, Martin Satriano n’a pas réellement convaincu à Lyon. Peu utilisé par Fonseca, l’attaquant formé à l’Inter Milan a été prêté dès janvier au Getafe CF.

Sous les ordres de José Bordalás, l’Uruguayen s’est relancé de manière spectaculaire. Buteur décisif face au Villarreal, puis héros ce week-end au Santiago Bernabéu contre le Real Madrid (0-1), Satriano s’est imposé comme un titulaire indiscutable. Il est devenu le nouvel homme fort de cette équipe de Liga.

Au vu de ses performances, l’option d’achat fixée à un peu plus de 6 millions d’euros a de fortes chances d’être levée en fin de saison. Une rentrée d’argent bienvenue pour un OL en quête d’oxygène financier.

