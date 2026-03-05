OGC Nice : Claude Puel règle ses comptes après Lorient

L’OGC Nice a triomphé du FC Lorient ce mercredi soir en Coupe de France. La réaction de Claude Puel n’a pas tardé.

Lorient-OGC Nice : Les vérités de Claude Puel sur la qualification

Le match Lorient-OGC Nice n’a pas vraiment marqué les esprits. Claude Puel l’a lui-même admis : la rencontre fut laborieuse. Les deux équipes n’ont inscrit aucun but dans le temps règlementaire (score nul et vierge 0-0). Les Aiglons ont ainsi arraché leur qualification aux tirs au but (6-5).

Ce succès sonne comme une revanche pour Claude Puel. L’entraîneur niçois n’avait pas oublié l’égalisation des Merlus (3-3), le 22 février dernier en championnat. « Cette fois-ci, la pièce est tombée du bon côté ». Claude Puel savoure aussi l’imperméabilité de sa défensive.

Les Aiglons ont été très solides dans ce secteur de jeu. Ils rejoignent Strasbourg et Toulouse dans le de dernier carré de la Coupe de France. Le dernier qualifié sera connu ce soir à l’issue du match entre Lyon et Lens. Claude Puel et ses hommes « ont les crocs » pour aller le plus loin possible dans ce tournoi.

