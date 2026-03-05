Mercato PSG : 120 M€ sur la table, Nasser al-Khelaïfi va craquer

Le PSG est en danger pour l’un de ses milieux de terrain. Le Real Madrid veut faire une folie à Paris lors du prochain mercato estival.

Mercato PSG : le Real Madrid prépare l’assaut pour João Neves

Le Real Madrid veut frapper fort à Paris lors du prochain mercato estival. En pleine réflexion après une saison décevante, le club madrilène cible en priorité le milieu du PSG, João Neves, et serait prêt à dégainer une offre XXL.

Battus récemment et distancés dans la course au titre par le FC Barcelone, les Merengue accusent le coup. Le retard au classement et la pauvreté du jeu proposé ont convaincu Florentino Pérez de lancer un chantier majeur. La priorité est d’injecter du sang neuf au milieu de terrain.

Longtemps évoqué, Vitinha semble toutefois difficile à déloger. Madrid aurait donc réorienté sa stratégie vers João Neves, ancien joyau du Benfica Lisbonne. Selon les indiscrétions venues d’Espagne, le président madrilène envisagerait une offre colossale de 120 millions d’euros pour convaincre Paris.

Les dirigeants parisiens pourraient lâcher le Lusitanien face à cette offre. L’international portugais avait été recruté pour environ 70 millions d’euros. En interne, Madrid estime d’ailleurs que João Neves serait plus accessible que Vitinha dans l’esprit des dirigeants parisiens. Reste que du côté du Paris SG, un départ dans les prochains mois paraît improbable. Sauf volonté du joueur, ce qui n’est pas d’actualité, Paris ne semble pas disposé à vendre son meneur de jeu.

