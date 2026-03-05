OM-TFC : Leonardo Balerdi impliqué dans un scandale 

Après l’élimination de l’OM face à Toulouse, Leonardo Balerdi se retrouve dans une vive polémique. Une bagarre généralisée a été évitée de justesse.

OM : Leonardo Balerdi a éclaté de colère

Nouveau coup de massue pour l’Olympique de Marseille ! Les hommes d’Habib Beye ont vu leur rêve de remporter un titre cette saison s’envoler. Ils ont mené à deux reprises Toulouse FC ce mercredi soir en quart de finale de Coupe de France. Mais les Olympiens ne sont pas parvenus à se qualifier.

L’OM a en effet chuté lors de la séance fatidique des tirs au but face au TFC (2-2, 4 tab à 3). Cette défaite confirme une série noire. C’est la quatrième fois d’affilée que l’Olympique de Marseille s’incline ainsi en Coupe de France. Au cœur de cette élimination, Leonardo Balerdi a cristallisé la frustration.

À voir

Mercato OM : La décision tombe pour Habib Beye

Lire aussi : Mercato OM : La décision tombe pour Habib Beye

Le défenseur argentin, troisième tireur de l’OM, a manqué sa tentative. Et si l’espoir est revenu grâce à un arrêt de Geronimo Rulli, le jeune Ethan Nwaneri a fini par sceller le sort des Phocéens. Cet échec a laissé place à une scène déplorable sur la pelouse.

Une altercation évitée de peu contre Toulouse

Le média Sports rapporte que Leonardo Balerdi était hors de lui face aux provocations des Toulousains. Le capitaine de l’Olympique de Marseille a dû être physiquement ceinturé par un membre du staff pour éviter un affrontement généralisé. Le climat ne s’est pas apaisé avec le public.

Alors que les joueurs d’Habib Beye tentaient un tour d’honneur, ils ont été accueillis par une pluie d’insultes et de fumigènes. Ils ont été contraints de battre en retraite face à cette hostilité en tribunes. Cela confine la déception et l’ambiance tendue qui règne à Marseille.

Lire la suite sur l’OM :

CdF – OM : Medina vide son sac après l’élimination de Marseille

À voir

Mercato PSG : 120 M€ sur la table, Nasser al-Khelaïfi va craquer

Mercato OM : Marseille prépare un énorme coup à 0€ !

Mercato : Le SRFC défie l’OM pour une révélation de Ligue 1