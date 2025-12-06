PSG – SRFC : Les compos fuitent, Luis Enrique hésite encore

À quelques heures du choc de Ligue 1 entre le PSG et le Stade Rennais (SRFC), la presse spécule sur les compositions d’équipes possibles de Luis Enrique et son homologue Habib Beye. Les choses ne sont pas encore claires chez l’entraîneur parisien.

PSG – SRFC : Luis Enrique hésite entre Kvaratskhelia et Barcola

Le Paris Saint-Germain reçoit le Stade Rennais ce samedi soir dans le cadre de la quinzième journée de Ligue 1. Après avoir perdu la première place du classement suite à sa défaite à Monaco (0-1) le weekend passé, le PSG est bien obligé de l’emporter ce soir pour rester collé au RC Lens, nouveau leader, ou reprendre sa place en cas revers des hommes de Pierre Sage.

En face, le Stade Rennais est sur une série de quatre défaites consécutives et une remontée spectaculaire au classement. À quelques heures de cette rencontre, la presse a essayé de deviner l’équipe qui sera alignée par le coach parisien Luis Enrique. Le PSG doit réagir malgré les absences de Désiré Doué, Achraf Hakimi, Lucas Chevalier, ainsi que l’incertitude qui plane autour de Nuno Mendes.

Le forfait de Chevalier va permettre à Matvey Safonov de connaître ses premières minutes en match cette saison ce soir contre les Bretons. Après avoir enchaîné les matchs, plusieurs cadres sont à bout physiquement, notamment Khvicha Kvaratskhelia, qui pourrait être préservé au profit de Bradley Barcola.

Ousmane Dembélé et Kang-In Lee devraient bien débuter en attaque. Au milieu de terrain, le trio Fabian Ruiz – Vitinha et Joao Neves est attendu. En défense, Marquinhos pourrait débuter sur le banc et permettre à Ilya Zabarnyi de constituer la paire centrale avec Willian Pacho.

En face, Habib Beye, qui se déplace « au Parc des Princes avec beaucoup de confiance et l’ambition de leur poser des problèmes », pourrait continuer avec le même onze qui a aligné quatre succès de rang. L’entraîneur du Stade Rennais pourrait bien récupérer Seko Fofana, encore incertain.

La compo probable du PSG

Gardien : Safonov

Défenseurs : Zaïre-Emery, Marquinhos/Zabarnyi, Pacho, L. Hernandez

Milieux : Neves, Vitinha, F. Ruiz

Attaquants : Lee, Dembélé, Kvaratskhelia/Barcola.

L’équipe possible du SRFC

Gardien : Samba

Défenseurs : Frankowski, Aït-Boudlal, Jacquet, Brassier, Al-Tamari

Milieux : Camara, Rongier, Cissé

Attaquants : Embolo, Lepaul.