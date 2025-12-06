L’ASSE sort son équipe type contre Dunkerque, la compo

L’ASSE devrait retrouver son équipe type, à un ou deux joueurs près, face à l’USL Dunkerque, ce samedi (20h) au stade Marcel-Tribut.

L’ASSE est en déplacement à Dunkerque pour tenter de consolider sa deuxième place au classement. Elle aura même l’opportunité de viser la première place de Ligue 2, si l’ESTAC est accroché par Rodez AF, peu avant. En effet, le leader joue à partir de 14h. Les Verts sauront donc déjà le résultat des Troyens avant d’affronter les Dunkerquois.

Pour se donner les moyens de décrocher les trois points face à l’USL Dunkerque, Eirik Horneland devrait aligner son équipe la plus prolifique offensivement. Celle qui avait étrillé Pau FC (6-0), mais à un joueur près. En l’absence de Joao Ferreira, victime d’un souci avant le départ de l’équipe de Saint-Etienne dans le Nord, le coach de Stéphanois devrait solliciter Dennis Appiah.

Au milieu, l’indéboulonnable trio Aïmen Moueffek – Mahmoud Jaber – Florian Tardieu devrait être reconduit. En attaque, le prolifique trio, composé d’Augustine Boakye, Joshua Duffus et Irvin Cardona, est pressenti en l’absence de Lucas Stassin. Zuriko Davitashvili devrait par conséquent démarrer sur le banc de l’ASSE.

La compo probable de l’ASSE contre Dunkerque :

Gardiens de but : G. Larsonneur

Défenseurs : E. Annan, D. Appiah, M. Bernauer, M. Nadé

Milieux de terrain : M. Jaber, A. Moueffek, F. Tardieu.

Attaquants : A. Boakye, I. Cardona, J. Duffus,

Remplaçants : B. Maubleu, K. Pedro, P. Eymard, L. Gadegbeku, I. Miladinovic, Z. Davitashvili, El Jamali, Ben Old

